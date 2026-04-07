Phát triển kinh tế tập thể ở Tây Cốc

Kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc trong xây dựng nông thôn mới, trở thành kênh phát triển sinh kế bền vững, giúp người dân xã Tây Cốc thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay trên quê hương. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục khuyến khích đổi mới sáng tạo, mở rộng các mô hình hợp tác xã (HTX), tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho thành viên.

Các thành viên HTX bưởi Huyền Thoại Phú Lâm, xã Tây Cốc trao đổi kỹ thuật chăm sóc bưởi đầu vụ.

Là địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, sau sáp nhập, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 70% dân số toàn xã, vì vậy bài toán nâng cao hiệu quả sản xuất luôn được cấp ủy, chính quyền xã Tây Cốc đặc biệt quan tâm. Một trong những giải pháp trọng tâm được xác định là đẩy mạnh xây dựng và phát triển kinh tế tập thể.

Hiện nay, xã có 3 HTX hoạt động hiệu quả gồm: HTX bưởi Hoàng Hoa Phú Lâm, HTX bưởi Huyền Thoại Phú Lâm và HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vân Hùng, với tổng số 268 thành viên. Bên cạnh đó, trên địa bàn còn hơn 10 tổ hợp tác hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Cung cấp cây giống lâm nghiệp; bóc tách, chế biến gỗ; sản xuất, chế biến chè; nuôi ong lấy mật; trồng bưởi, chanh tứ thì...

Cây bưởi tiếp tục là cây trồng chủ lực của địa phương với tổng diện tích hơn 486ha, trong đó diện tích cho thu hoạch đạt trên 371ha; 90ha được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Toàn xã có 1 sản phẩm bưởi đạt OCOP 3 sao, sản lượng ước đạt 7.145 tấn, mang lại giá trị khoảng 55 tỷ đồng.

Bên cạnh cây bưởi, toàn xã cũng có khoảng trên 77 ha chanh tứ thì đang cho thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện cả 2 HTX bưởi đều hoạt động hiệu quả, tập trung hướng dẫn xã viên áp dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc diện tích cây bưởi, tổ chức giới thiệu sản phẩm và tiêu thụ đầu ra cho sản lượng bưởi tại địa phương.

Công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu bưởi đặc sản được chú trọng thông qua việc dán tem truy xuất nguồn gốc, tích cực tham gia hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường.

Bên cạnh cây ăn quả có múi, cây chè cũng là lợi thế của xã với gần 300ha đang cho sản phẩm. Đáng chú ý, sản phẩm chè xanh Vân Hùng của HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vân Hùng đã được công nhận đạt OCOP 3 sao, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Vân Hùng thu hoạch chè Xuân.

Ông Nguyễn Văn Thoại - Giám đốc HTX bưởi Huyền Thoại Phú Lâm cho biết: Trước đây, sản xuất chủ yếu mang tính tự phát, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Từ khi thành lập HTX, các thành viên được hỗ trợ tiếp cận khoa học kỹ thuật, xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ bài bản nên doanh thu ngày càng tăng. HTX cũng chủ động đa dạng hóa sản phẩm từ bưởi, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho thành viên.

Theo đồng chí Lê Văn Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Cốc, kinh tế tập thể đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trong nâng cao năng lực cộng đồng, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị. Tư duy sản xuất của người dân chuyển biến tích cực, từ nhỏ lẻ sang hợp tác, hình thành các vùng sản xuất tập trung đáp ứng nhu cầu thị trường. Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động các cá nhân có điều kiện, tâm huyết tham gia thành lập thêm HTX, tổ hợp tác gắn với thế mạnh như cây ăn quả có múi, cây chè, chế biến lâm sản.

Để mở rộng đầu ra cho sản phẩm, cùng với duy trì thị trường truyền thống, các HTX đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, quảng bá trên mạng xã hội, tham gia hội chợ, kết nối với hệ thống siêu thị, cửa hàng OCOP và các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tây Cốc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Trong đó, phát triển kinh tế tập thể tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Quân Lâm