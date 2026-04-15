Phát triển mô hình nông nghiệp xanh

Những năm gần đây, mô hình sản xuất nông nghiệp xanh (nông nghiệp tuần hoàn), đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường ngày càng phát triển ở Phú Thọ. Hướng đi này góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, tạo diện mạo sáng - xanh - sạch cho khu vực nông thôn.

Mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, hữu cơ của gia đình anh Đặng Hữu Quyền, xã Tây Cốc mang lại thu nhập cao, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Mô hình trồng rau, quả hữu cơ của anh Đặng Hữu Quyền, xã Tây Cốc mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 5 tấn nông sản các loại gồm: dưa chuột bao tử, cà chua, dưa lưới, dưa hoàng kim, các loại rau thủy canh.... Kết hợp với chăn nuôi gà, lợn và gần 1.000m2 ao cá, mỗi năm gia đình anh đạt lợi nhuận trên 600 triệu đồng.

Anh Quyền chia sẻ: "Những năm gần đây, nhu cầu về thực phẩm sạch, an toàn, hữu cơ ngày càng tăng cao nên tôi quyết định đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế diện tích đất rộng, mô hình tuần hoàn được xem là lựa chọn phù hợp. Trong quá trình sản xuất, chất thải chăn nuôi được xử lý làm phân bón hữu cơ; phụ phẩm nông nghiệp được tận dụng làm thức ăn cho cá; nước từ ao cá được bơm lên tưới cây. Đồng thời, tôi còn lắp đặt hệ thống tưới thông minh nhằm tiết kiệm nước và giảm chi phí sản xuất. Nhờ mô hình này, gia đình tôi giảm đáng kể chi phí trung gian."

Nông nghiệp tuần hoàn là một quá trình sản xuất nông nghiệp khép kín, các chất thải và phế phụ phẩm sẽ được tái tạo, trở thành nguyên liệu đầu vào của các quá trình sản xuất khác. Qua đó, giúp tối ưu việc sử dụng tài nguyên, giảm lãng phí và hạn chế các tác động xấu đến môi trường.

Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đang là giải pháp hợp lý nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Mô hình này còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ sinh thái và sức khỏe con người...

Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn ở Làng nghề rau an toàn Văn Phú, xã Cẩm Khê mang lại nguồn thu ổn định cho các thành viên.

Mô hình kinh tế tuần hoàn hiện nay trên thực tế là sự phát triển mở rộng của hình thức sản xuất nông nghiệp V-A-C (vườn-ao-chuồng) trước đây. Đó là mô hình sản xuất tuần hoàn khép kín khi các hộ sản xuất tận dụng được một phần phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, chất thải chăn nuôi dùng để chăm bón cây, nước từ ao cá sẽ được tận dụng để tưới cây...

Trước đây, mô hình V-A-C chủ yếu được áp dụng ở quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ. Hiện nay, sản xuất tuần hoàn phát triển theo hướng tập trung, quy mô trung bình đến lớn, có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào nhiều khâu, đặc biệt là xử lý chất thải, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Toàn tỉnh hiện có 2.255 trang trại, hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất tổng hợp. Lượng phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi ước tính lên đến hàng chục triệu tấn, đây là nguồn tài nguyên lớn để sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ. Nếu được tận dụng hiệu quả, nguồn tài nguyên này sẽ giúp giảm sử dụng phân bón hóa học, cải tạo độ màu mỡ của đất, hạn chế ô nhiễm môi trường và mở rộng quy mô nông nghiệp xanh, hữu cơ.

HTX rau an toàn Hoàng Cương, xã Hoàng Cương đẩy mạnh sản xuất rau theo hướng nông nghiệp xanh, mở rộng thị trường tiêu thụ ra một số tỉnh, thành phố.

Theo ông Đặng Ngọc Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, phát triển nông nghiệp tuần hoàn đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết giữa các trang trại và doanh nghiệp, góp phần ổn định chuỗi sản xuất và hướng tới nền kinh tế xanh bền vững. Trong đó, cần đẩy mạnh áp dụng các biện pháp công nghệ để tái chế, xử lý các phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ để phục vụ sản xuất. Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân rộng các mô hình chăn nuôi tuần hoàn đem lại hiệu quả cao.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu để tỉnh xây dựng chính sách đặc thù nhằm khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp tuần hoàn trong chăn nuôi; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa trồng trọt và chăn nuôi cho cả hộ nông dân và doanh nghiệp tham gia tái chế chất thải. Xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái trong trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng sản phẩm trồng trọt làm thức ăn chăn nuôi và sử dụng hiệu quả các phụ phẩm chăn nuôi, cung cấp hữu cơ cho trồng trọt.

Khuyến khích nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường, ưu tiên phát triển các mô hình chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi tuần hoàn, các mô hình liên kết hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao ở khu vực nông thôn, tạo sinh kế cho các hộ nghèo liên kết nhằm giảm nghèo bền vững.

Quân Lâm