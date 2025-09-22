Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Sáng 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì hội nghị nghe Sở Nội vụ báo cáo dự thảo Đề án của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới và tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo tóm tắt dự thảo Đề án của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Phú Thọ trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn 2045.

Theo đó, dự thảo Đề án phân tích trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành đột phá chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đề án xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi nhằm định hướng lâu dài cho công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm vừa kế thừa, vừa đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Phú Thọ trong kỷ nguyên mới.

Việc triển khai thực hiện Đề án nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế; bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - việc làm - thị trường lao động số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của lực lượng lao động.

Qua đó, nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực tinh hoa, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; đặc biệt tập trung vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, làm đột phá chiến lược đưa Phú Thọ trở thành địa phương có năng lực cạnh tranh cao và vị thế nổi bật trong khu vực.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo Đề án của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ mục tiêu dự thảo Nghị quyết như: Đổi mới sáng tạo cơ chế quản lý, điều hành, xây dựng thể chế nguồn nhân lực; kiến tạo xây dựng hạ tầng dữ liệu & AI về nguồn nhân lực, thị trường lao động số; phát triển, đào tạo nguồn nhân lực theo ngành mũi nhọn; đột phá trong đào tạo ngoại ngữ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đóng góp ý kiến tham luận.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của Sở Nội vụ, trong thời gian ngắn đã xây dựng dự thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là Nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Vì vậy, Nghị quyết cần đánh giá khách quan, cụ thể về thực trạng nguồn nhân lực, xác định ưu điểm, thế mạnh của tỉnh, những mặt hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định rõ đối tượng, khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao để đề ra những giải pháp cụ thể.

Đồng chí lưu ý một số mục tiêu, chỉ tiêu trong dự thảo Đề án, Nghị quyết cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; bám sát số liệu đã được công bố tại các văn bản của Thống kê tỉnh; bố cục Đề án cần điều chỉnh ngắn gọn, cô đọng hơn.

Đối với nội dung tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đại diện lãnh đạo các sở, ngành tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản, khẩn trương gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, hoàn thiện.

Hồng Nhung