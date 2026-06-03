Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra thực trạng quản lý tài sản dôi dư, thiết chế văn hóa tại phường Tân Hòa, Kỳ Sơn và Hòa Bình

Ngày 3/6, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy các phường: Tân Hòa, Kỳ Sơn, Hoà Bình về thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công dôi dư; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và nhà văn hóa khu dân cư.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và thành viên đoàn công tác làm việc với Đảng ủy phường Kỳ Sơn.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế thực trạng các trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư trên địa bàn Kỳ Sơn.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các địa phương đã chủ động tiếp nhận, quản lý và khai thác hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cũng như các cơ sở nhà, đất dôi dư. Nhiều nhà văn hóa, công trình thể thao tiếp tục phát huy hiệu quả phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân. Cụ thể, phường Tân Hòa hiện quản lý 3 nhà văn hóa cấp phường và 29 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. Phường đã lựa chọn một nhà văn hóa đạt chuẩn làm thiết chế trung tâm, đồng thời duy trì hoạt động tại các nhà văn hóa còn lại nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân. Về tài sản công, phường Tân Hòa quản lý 53 cơ sở nhà đất, trong đó có 6 cơ sở dôi dư được giao cho địa phương quản lý, xử lý. Địa phương đã hoàn thành công tác kiểm kê tài sản, bàn giao hồ sơ pháp lý theo quy định.

Tuy nhiên, phường cũng gặp khó khăn khi nhiều nhà văn hóa đã xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, một số cơ sở không còn đáp ứng tiêu chuẩn mới. Đối với nhà đất dôi dư, phần lớn là các công trình nhỏ lẻ, nằm xen kẹp trong khu dân cư nên khó khai thác. Bên cạnh đó, quy trình xử lý tài sản công còn kéo dài, trong khi phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công ngừng hoạt động từ năm 2025 gây nhiều trở ngại cho công tác quản lý, hạch toán.

Tại phường Kỳ Sơn, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao hiện có 5 nhà văn hóa cấp phường, 30 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố và 30 điểm sinh hoạt thể dục, thể thao cộng đồng. Nhà văn hóa trung tâm phường có diện tích khoảng 9.000m2, cơ bản đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, nhiều hạng mục đã xuống cấp; 4 nhà văn hóa cần sửa chữa, nâng cấp; 2 khu dân cư hiện chưa có nhà văn hóa do trước đây bị thu hồi đất để thực hiện dự án, phải mượn địa điểm khác để sinh hoạt cộng đồng.

Đoàn công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng trụ sở của Trường Chính trị tỉnh khu vực Hòa Bình.

Đoàn kiểm tra thực tế công tác quản lý, sử dụng trụ sở tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Hòa Bình.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, phường Hòa Bình tiếp nhận, quản lý số lượng lớn tài sản công, trụ sở làm việc và các thiết chế văn hóa, thể thao quy mô cấp tỉnh, cấp thành phố trước đây. Trong đó có nhiều công trình trọng điểm như quảng trường, sân vận động, nhà thi đấu thể thao, cung văn hóa cùng nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp dôi dư sau sáp nhập. Việc tiếp nhận khối lượng lớn tài sản công đã tạo điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động văn hóa, thể thao của Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác quản lý cũng đặt ra nhiều khó khăn khi phần lớn các công trình có quy mô lớn, được đầu tư từ nhiều giai đoạn khác nhau, nhu cầu kinh phí duy tu, bảo dưỡng hằng năm rất lớn. Đặc biệt, đối với các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, việc xác định phương án sử dụng phù hợp còn gặp nhiều vướng mắc do liên quan đến quy hoạch, thủ tục điều chuyển, chuyển đổi công năng và các quy định về quản lý tài sản công. Nhiều cơ sở hiện chưa được khai thác hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ xuống cấp nếu không sớm có phương án xử lý đồng bộ. Bên cạnh đó, việc vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao quy mô lớn như quảng trường, sân vận động, nhà thi đấu đòi hỏi nguồn kinh phí thường xuyên cho công tác bảo trì, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường và tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng. Trong khi đó, cơ chế khai thác tài sản công để tạo nguồn thu phục vụ tái đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế.

Từ thực tế trên, phường Hòa Bình kiến nghị tỉnh sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể về quản lý, khai thác và chuyển đổi công năng đối với tài sản công dôi dư; nghiên cứu cơ chế phân cấp mạnh hơn cho chính quyền cấp xã, phường trong việc khai thác hoặc sử dụng tạm thời các cơ sở chưa có nhu cầu sử dụng nhằm tránh lãng phí. Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực để duy tu, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao trọng điểm trên địa bàn, bảo đảm phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư. Việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư cũng cần được điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc giao đơn vị chuyên trách quản lý theo định hướng chung của tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng các trang thiết bị, trụ sở mới được xây dựng, đưa vào sử dụng của Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh tại khu vực Hòa Bình.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình thực địa sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập như: Trường Chính trị tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, sân vận động tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Quang ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong công tác quản lý tài sản công, duy trì hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sau sáp nhập. Đồng chí nhấn mạnh việc rà soát, sắp xếp, khai thác hiệu quả tài sản công phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí. Đối với các thiết chế văn hóa, thể thao và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị dôi dư sau sáp nhập cần tiếp tục đánh giá toàn diện hiện trạng, xây dựng phương án sử dụng phù hợp, phát huy tối đa công năng phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, các địa phương cần tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị để tỉnh xem xét, tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng.

Mạnh Hùng