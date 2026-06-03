Ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy

Sáng 3/6, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”. Tới dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại lễ ra quân.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy; công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện được quan tâm; phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy tiếp tục được củng cố, phát triển.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng xã, phường không ma túy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đề nghị: Các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng công an toàn tỉnh phải xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; lấy kết quả xây dựng xã, phường không ma túy làm một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện đợt cao điểm, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy; triệt xóa các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Quang cảnh lễ ra quân.

Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp triển khai hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; chú trọng đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đại chúng và các nền tảng số; nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng xã, phường không ma túy...

Các lực lượng diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Lê Hoàng