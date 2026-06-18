Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tiếp xúc cử tri phường Vân Phú và xã Hy Cương

Sáng 18/6, tại phường Vân Phú, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vương Thị Bẩy – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Phú; Nguyễn Việt Quỳnh – Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Nghiêm – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri phường Vân Phú và xã Hy Cương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc tri phường Vân Phú và xã Hy Cương.

Bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, cử tri phường Vân Phú và xã Hy Cương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, nhà văn hóa khu dân cư, hệ thống cấp nước sạch, điện chiếu sáng tại các địa phương. Đồng thời, cử tri kiến nghị tỉnh nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động của các hội, đoàn thể ở khu dân cư; quan tâm đến hoạt động khuyến nông ở địa phương sau sáp nhập và một số vấn đề dân sinh được người dân quan tâm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; những kết quả bước đầu sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng trực tiếp trao đổi, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời giao Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định một số nội dung kiến nghị của cử tri.

Lưu Trường