Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long kiểm tra thực tế tại xã Yên Lãng

Sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi kiểm tra thực tế tại xã Yên Lãng. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi làm việc với xã Yên Lãng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã trực tiếp khảo sát hoạt động của Trạm Y tế và Trung tâm Hành chính công, nơi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Trung tâm Hành chính công, đồng chí Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Trung tâm Hành chính công là “bộ mặt” của chính quyền. Khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh gọn tổ chức mà còn phải đổi mới phương thức điều hành, nâng cao năng lực cán bộ và hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Xã Yên Lãng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Lãng Công và Quang Yên của huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) trước đây. Hiện toàn xã có trên 18 nghìn nhân khẩu, trong đó hơn 3.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế và Trung tâm Hành chính công xã Yên Lãng.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã cho biết, việc vận hành mô hình chính quyền mới còn nhiều khó khăn như: Trụ sở làm việc thiếu đồng bộ, hạ tầng CNTT chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến xử lý văn bản điện tử và các cuộc họp trực tuyến. Một số lĩnh vực còn nhiều vướng mắc như đất đai, đăng ký kinh doanh, tư pháp. Đội ngũ cán bộ vẫn còn thiếu, nhiều vị trí kiêm nhiệm, gây áp lực lớn trong xử lý công việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của Đảng uỷ, HĐND và UBND xã trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long yêu cầu xã Yên Lãng và các sở, ngành liên quan tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy gắn với con người để tiếp tục sắp xếp cho phù hợp. Tiếp tục hoàn thiện tất cả các quy chế hoạt động trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Đây là nền tảng rất quan trọng, làm cơ sở cho bộ máy mới vận hành thông suốt, chỉn chu. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ cán bộ, đẩy mạnh số hóa quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị xem xét điều động cán bộ chuyên trách cho các lĩnh vực còn nhiều khó khăn; đồng thời đề cao vai trò chủ động, phản ánh kịp thời các vướng mắc từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thu Thủy, Đặng Thưởng