Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long thăm chiến khu Mường Khói và tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa

Ngày 27/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm chiến khu Mường Khói và tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa.

Tham gia đoàn có đồng chí Quách Thế Ngọc - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long cùng các đại biểu thăm chiến khu Mường Khói.

Đoàn công tác đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Thăm nhà truyền thống, nơi trưng bày hiện vật lịch sử, di tích chiến khu Mường Khói. Đây là di tích lịch sử cách mạng, khu căn cứ địa cách mạng thời kỳ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945, thuộc hệ thống chiến khu (Hoà - Ninh - Thanh) do xứ uỷ Bắc kỳ trực tiếp xây dựng và chỉ đạo hoạt động, tại đây xứ uỷ Bắc Kỳ đã mở lớp huấn luyện quân sự tập trung (Trư­ờng Sơn du kích kháng Nhật học hiệu). Chiến khu Mường Khói được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1993.

Thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Đồng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã trong việc sáng tạo linh hoạt để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, đồng chí nhấn mạnh thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Đại Đồng tập trung rà soát lại các nhiệm vụ, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Quan tâm đến đời sống của cán bộ công chức viên chức trong những tháng đầu vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung thu hút đầu tư, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất nơi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Đồng tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng đoàn kết, khắc phục khó khăn phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Đồng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long tặng quà cụ Bùi Quang, lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa.

Thăm, tặng quà cụ Bùi Quang, lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, sinh năm 1930 với 75 năm tuổi Đảng ở xóm Song Khảnh, xã Đại Đồng. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đồng chí khẳng định, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các cán bộ lão thành cách mạng, người có công.

Việt Lâm