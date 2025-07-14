Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long thăm và làm việc tại xã Thu Cúc

Ngày 14/7, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và làm việc tại xã Thu Cúc. Tham gia đoàn làm việc có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi làm việc.

Thu Cúc (thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cũ) là 1 trong 2 xã không thực hiện sáp nhập với các xã khác, do đó, địa giới hành chính, tổ chức cơ sở Đảng, khu dân cư không bị xáo trộn; tư tưởng, tâm lý nhân dân yên tâm, phấn khởi.

Xã Thu Cúc có diện tích tự nhiên 100,507 km2; xã có 17 khu dân cư với 2.526 hộ, 11.214 nhân khẩu, trong đó 10 khu đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 12,7%; địa hình đồi núi đá dốc, dân cư phân tán thưa thớt, phong tục, tập quán cách tác đa phương thức, đời sống và nhận thức của người dân còn chưa đồng đều; địa bàn phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự xã hội. Bên cạnh đó, trình độ cán bộ xã, cán bộ khu chưa đồng đều; cơ sở vật chất, trang thiết bị đã xuống cấp; điện lưới, mạng viễn thông chưa ổn định...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian tới, xã Thu Cúc sẽ tập trung chuẩn bị tốt các báo cáo, văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phối hợp kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ đảng viên theo quy định; điều chỉnh lại các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ cho phù hợp với yêu cầu và mô hình mới. Tăng cường chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình trọng tâm, đảm bảo an sinh xã hội, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, người nghèo trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo công tác chuyển đổi số gắn với việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã; duy trì đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, hạn chế bị động, bất ngờ, ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra với phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Xã đề nghị tỉnh xem xét nguồn kinh phí hỗ trợ thêm cho 23 hộ đủ điều kiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đang làm nhà là người dân tộc Mông ở khu Mỹ Á nhưng khả năng đối ứng khó khăn; cho phép xã phối hợp rà soát điều chỉnh quy hoạch, tính toán quỹ đất để xây mới trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, trụ sở làm việc của Công an và Quân sự xã phục vụ làm việc theo chức năng mới; chấp thuận cho xã phối hợp khảo sát làm tuyến đường nối từ xã Thu Cúc sang xã Trung Sơn (khoảng 5km từ khu Đồng Tô của xã Thu Cúc đấu nối với khu Bằng của xã Trung Sơn); chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xem xét lập quy hoạch mở tuyến đường tránh quốc lộ 32 (dự kiến 5 km); xem xét xây đập ú để giữ nước tưới tiêu cho diện tích khoảng 50 ha của xã và các vùng lân cận khu vực hạ lưu.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long khẳng định: Thu Cúc là xã có vị trí địa lý đặc biệt, giáp các tỉnh Sơn La, Lào Cai với nền văn hóa phong phú, xã có nhiều đặc điểm thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng.

Đồng chí nhấn mạnh: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mở ra không gian phát triển mới, cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức cho các địa phương. Thời gian từ nay đến ngày 31/7, Đảng ủy, chính quyền xã Thu Cúc cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và thực hiện công tác cán bộ của xã đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp vị trí phù hợp với năng lực cán bộ, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Hoàn thiện quy chế, quy định để làm cơ sở hoạt động bộ máy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long cùng đoàn công tác thăm Trạm y tế xã Thu Cúc.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công xã. Đề xuất hoàn thiện cơ sở vật chất; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nhiệm vụ, công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và đề xuất tham mưu với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện, cải thiện, cải cách thủ tục hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long yêu cầu Đảng bộ xã tập trung chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó việc xây dựng văn kiện phải đặc biệt chú trọng, đánh giá đúng tình hình thực tế, phân tích rõ tiềm năng, thế mạnh để đề ra phương hướng phát triển cụ thể, có đột phá và tính bền vững với các chỉ tiêu rõ ràng, giải pháp sáng tạo, đổi mới.

Đối với các nhiệm vụ thường xuyên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Căn cứ vào các quy định của Trung ương, của tỉnh, xã khẩn trương thành lập 2 khối tổ chức Đảng, quan tâm phát triển đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ và Nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm công tác cán bộ, đặc biệt là công tác quy hoạch cán bộ cho các giai đoạn tiếp theo. Quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ trong việc vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện các quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã cần nghiên cứu, tính toán phương án phát triển kết hợp nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ; đầu tư phát triển du lịch cộng đồng; quan tâm phát triển kinh tế hộ gia đình. Duy trì hoạt động giáo dục, y tế; chú trọng bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời. Chú trọng công tác chăm sóc cho người có công, người nghèo, người yếu thế.

Tiếp tục thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia có hiệu quả, quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xây dựng mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng thời hạn. Thành lập Ban Chỉ đạo 57 về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long cùng đoàn công tác đã đến thăm Trạm y tế và Trung tâm phục vụ Hành chính Công xã Thu Cúc.

