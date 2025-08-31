Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường 433

Theo báo cáo của UBND xã Cao Sơn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong khoảng thời gian từ 14h00 phút ngày 30/8 đến 10 giờ 00 phút ngày 31/8 trên địa bàn xã Cao Sơn đã xảy ra mưa to đến rất to kèm dông kéo dài nhiều giờ. Mưa lớn đã gây sạt lở tại nhiều tuyến đường và nhà dân trên địa bàn xã.

Hiện trường vụ sạt lở đất làm 2 người bị thương trên tuyến tỉnh 433 địa phận xã Cao Sơn.

Vào khoảng 23h00 đến 24h00 ngày 30/8, trên tuyến đường tỉnh lộ 433, đoạn Km24+800 đã xảy ra sạt lở đất đá, làm 2 người dân bị đất đá sạt lở trúng khi đang lưu thông bằng xe máy. Các nạn nhân được xác định là: Đ.T.K.T, sinh năm 2007 và B.T.K.A, sinh năm 2009 (có địa chỉ thường trú tại xóm Phủ, xã Đà Bắc).

Đến 8h30 sáng 31/8, lực lượng chức năng đã đưa được xe máy của 2 nạn nhân trong vụ sạt lở đất ra khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã phối hợp với chính quyền xóm đã kịp thời hỗ trợ, đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế Đà Bắc để cấp cứu, chăm sóc y tế. Đến nay, 1 người đã xuất viện về nhà, 1 người vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế.

Đối với chiếc xe máy bị nạn, do mưa lớn và tình hình sạt lở đất tiếp tục diễn biến phức tạp nên đến 8h30 sáng ngày 31/8, lực lượng chức năng mới đưa được phương tiện ra khỏi hiện trường. Địa điểm sạt lở đã được UBND xã cắm biển cảnh báo và cấm lưu thông từ ngày 29/8, tuy nhiên do ý thức của người dân nên xảy ra vụ việc nêu trên.

Lực lượng chức năng đã chăng dây, dựng biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm sạt lở.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng đến an toàn người dân. Các xóm có nguy cơ sạt lở cao như: Xóm Ênh, Cò Phày, Chầm, Diều Bồ, Diều Nọi, Mít, Diều Luông... hiện có khoảng 450 hộ dân sinh sống, thường phải di rời khi có mưa lũ. UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng và chính quyền xóm sẵn sàng di rời người dân trong điều kiện cần thiết.

Đặc biệt, mưa lớn đã gây sạt lở một số tuyến đường liên xóm, đường khu sản xuất đã bị sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 5 từ ngày 25-28/8 hiện đất đá tiếp tục đang xuống thêm gồm: Đường liên thôn xóm Chầm sạt lở 1 điểm ước khoảng 50m3 đất đá; đường vào khu sản xuất xóm Diều bồ sạt lở 1 điểm ước 200m3 đất đá; đường liên xã đoạn từ xóm Ênh đi xã Quy Đức sạt lở 1 điểm, ước 150m3 đất đá, hiện tắc đường; sạt taluy âm đường lên trường Mầm non Tân Minh (chi Chầm) dài khoảng 10m.

Trên tuyến tỉnh lộ 443, hiện có 3 điểm sạt lở tại các xóm Ênh, đỉnh suối Láo, xóm Tát, xã Cao Sơn. Do khối lượng đất đá sạt lở lớn, hiện nay để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên tuyến đường TL433, xã đã cho lập chốt tạm thời cấm đường đoạn từ UBND xã đến dốc suối Láo, đồng thời có biển chỉ dẫn di chuyển theo đường tránh qua xóm Rằng để đi các xã Tân Pheo, Quy Đức.

Đinh Hòa