Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tặng quà người dân dịp Quốc khách 2/9

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (theo tinh thần Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ) về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện một số nội dung.

Ảnh minh họa

Công an tỉnh, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khu vực 4 và Ủy ban nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quả đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025.

Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Trong khi chờ Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí cho địa phương, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động rà soát, cân đối ngân sách, khẩn trương tham mưu cấp có thẩm quyền phương án bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước, phù hợp theo quy định hiện hành, báo cáo UBND tỉnh trong ngày 30 tháng 8 năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước khu vực 4 chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bản, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khu vực 4 và Kho bạc nhà nước khu vực VIII để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công tác thông tin truyền thông về chính sách nêu trên của Đảng và Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc phát sinh; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Văn Lang