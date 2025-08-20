Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh thăm và làm việc với xã Đào Xá

Chiều 20/8, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh đã đi khảo sát, nắm tình hình việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Đào Xá. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh uỷ và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Xã Đào Xá được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Tân Phương, Thạch Đồng, Xuân Lộc và Đào Xá, với diện tích hơn 45km2, dân số hơn 32.000 người. Toàn xã có 1.474 đảng viên, sinh hoạt tại 66 tổ chức cơ sở Đảng. Sau khi đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức các hội nghị để kiện toàn tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định. Đảng ủy xã đã ban hành 347 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được một số kết qủa nổi bật: Kết quả cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên xếp thứ 2 toàn tỉnh; kết quả đánh giá trên Cổng dịch vụ công Quốc gia về chất lượng phục vụ từ 1/7-19/8 theo Quyết định 766 của Chính phủ đứng thứ 4 toàn tỉnh. Đến ngày 19/8, Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 1.667 hồ sơ, trong đó đã giải quyết và trả 1.644 hồ sơ, 23 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, không có hồ sơ quá hạn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Tuy nhiên, gần 2 tháng sau sáp nhập khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai gấp, đội ngũ cán bộ về cơ bản phải tiếp cận nội dung công việc mới, nên trong thực hiện nhiệm vụ còn có nội dung chưa thực sự hiệu quả, chất lượng. Chính phủ đã ban hành 28 Nghị định đã phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống cho địa phương 556 TTHC.

Tuy nhiên, nhiều nội dung trong 28 Nghị định chưa có hướng dẫn chi tiết; một số quy định còn chung chung, gây lúng túng khi thực hiện. Đội ngũ giáo viên còn thiếu và chưa đáp ứng về cơ cấu,...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Sau khi khảo sát thực tế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và lắng nghe ý kiến đề xuất của chính quyền địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cố gắng vượt qua khó khăn của xã Đào Xá trong thời gian đầu sau hợp nhất. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, xã Đào Xá cần nghiên cứu để cụ thể hoá chương trình hành động, khâu đột phá sau Đại hội Đảng bộ xã để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đảng bộ, chính quyền xã cần nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất đồng thuận. Sau gần 2 tháng sáp nhập, xã cũng cần đánh giá lại việc tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức (CCVC) đảm bảo theo quy định của Trung ương và tỉnh.

Công tác chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ nay đến hết năm 2025, xã cần kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, vận động, động viên cán bộ CCVC và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CCVC.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND. Đồng chí đề nghị xã rà soát lại việc kiện toàn cấp uỷ ở các chi, Đảng bộ trực thuộc còn thiếu. Xã cần rà phát huy tiềm năng sẵn có để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương; quan tâm thu hút đầu tư các doanh nghiệp nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân. Xã cần tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại những dự án đầu tư công để có sự điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội đi đôi với việc giải quyết tốt đơn thư không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí đề nghị lãnh đạo các sở, ngành trong đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Hồng Nhung