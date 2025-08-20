Viết tiếp trang sử hào hùng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu TTXVN

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng. Với niềm tự hào sâu sắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, chung sức xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Viết tiếp trang sử hào hùng

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” (1).

80 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng đó, toàn thể nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương máu, công sức và trí tuệ để giữ vững thành quả và phát huy giá trị của Cách mạng Tháng Tám, giữ vững nền độc lập dân tộc, đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân.

Theo đó, ngay sau Cách mạng Tháng Tám, dù cách mạng Việt Nam đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, thù trong giặc ngoài đe dọa, khó khăn chồng chất, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Đảng, Nhà nước cùng toàn dân ta đã làm nên những điều kỳ diệu: Thực hiện thắng lợi Tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước, bầu Quốc hội, thành lập Chính phủ, ban hành Hiến pháp, xây dựng và củng cố chính quyền từ trung ương đến địa phương; củng cố và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nền kinh tế mới, văn hóa mới, đời sống mới.

Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược đất nước ta một lần nữa, cả dân tộc Việt Nam lại đứng lên “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính, với niềm tin vững chắc “kháng chiến nhất định thắng lợi”! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, tạo thành sức mạnh vô địch, giành thắng lợi vẻ vang, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Xe tăng quân giải phóng tiến công thị xã Buôn Ma Thuột, ngày 10/3/1975 trong Chiến dịch Tây Nguyên. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Vừa ra khỏi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, dân tộc ta lại phải bước vào cuộc chiến đấu chống cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Trước thách thức to lớn đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta và Lời hiệu triệu “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước đã nhất tề ra trận, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Trải qua cuộc chiến đấu trường kỳ, oanh liệt, nhân dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối.

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên hòa bình thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung trí lực, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong những năm đầu sau khi thống nhất, Việt Nam phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Vừa phải khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải chiến đấu giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với nhân dân Campuchia; vừa bị bao vây, cấm vận, vừa phải tiếp tục tìm tòi, khảo nghiệm con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với những khó khăn khách quan, còn có những hạn chế chủ quan, khiến cho kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng.

Đáp ứng đòi hỏi cấp bách của đất nước, Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới.

Đạt những thành tựu to lớn

Bốc dỡ hàng hóa xuất khẩu tại Tân Cảng Cát Lái. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, đến nay, sau gần 40 năm năm tiến hành công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn.

- Kinh tế tăng trưởng nhanh: Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Trong nhiều năm liên tiếp, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ổn định ở mức trung bình 6 - 7%/năm, bất chấp những biến động lớn của kinh tế toàn cầu. Ngay cả trong những giai đoạn thử thách như cuộc khủng hoảng tài chính 2008 hay đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn chứng tỏ khả năng phục hồi nhanh chóng. Tính đến hết năm 2024, quy mô GDP theo giá hiện hành đã đạt 476,3 tỷ USD, đưa đất nước trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực.

Kim ngạch xuất khẩu thường xuyên tăng trưởng hai con số. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 786 tỷ USD, xuất siêu 24,77 tỷ USD, là năm xuất siêu thứ 9 liên tiếp, đóng góp đáng kể vào GDP, đồng thời đưa các sản phẩm Việt Nam vươn xa ra thị trường quốc tế.

Việt Nam cũng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tính lũy kế đến ngày 31/5/2025, cả nước có 43.346 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 517,14 tỷ USD; trong đó, vốn thực hiện đạt gần 331,46 tỷ USD (bằng 64,1% tổng vốn đăng ký). Những con số này cho thấy niềm tin của cộng đồng quốc tế vào môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp đáng kể vào GDP và tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17,5 triệu lượt; trong 7 tháng năm 2025, con số này đã đạt 12,2 triệu lượt - mức cao kỷ lục, cho thấy sức hút mạnh mẽ và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong bản đồ du lịch toàn cầu.

- Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống: Song hành với tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong phát triển con người và đảm bảo an sinh xã hội. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo công bằng và tạo cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp Nhân dân.

Việt Nam đã thực hiện thành công các chương trình giảm nghèo bền vững, đưa tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo) xuống còn 4,06% vào năm 2024. Cùng với đó, hệ thống bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách hỗ trợ người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi cũng được triển khai mạnh mẽ, góp phần tạo ra một xã hội công bằng hơn, với những cơ hội phát triển cho tất cả mọi người.

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã thực hiện nhiều chiến lược để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu tỷ lệ tử vong và bệnh tật, cũng như đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh. Hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân ngày càng được mở rộng, với hơn 94,2% dân số tham gia. Ngành y tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể với những kỹ thuật y khoa tiên tiến như ghép tạng, điều trị ung thư, phẫu thuật nội soi từ xa... Những tiến bộ này không chỉ giúp cứu chữa cho hàng triệu bệnh nhân mà còn giúp y tế Việt Nam tiệm cận với trình độ y học khu vực và thế giới.

Một giờ học của học sinh lớp 1, trường Tiểu học Dương Quang, Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Cùng với y tế, giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên cải cách mạnh mẽ. Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách để đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội học tập, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo dục. Mới đây, Bộ Chính trị đã quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước. Chính sách này không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình mà còn khẳng định quyết tâm của Nhà nước trong việc xây dựng một nền giáo dục công bằng, toàn diện và vì thế hệ tương lai của đất nước.

Việt Nam cũng đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền lợi và nâng cao vị thế của người phụ nữ. Nhờ đó, phụ nữ Việt Nam ngày nay không chỉ giữ vai trò quan trọng trong gia đình mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quyền lợi của trẻ em cũng được đặc biệt chú trọng, đặc biệt là quyền được học tập, phát triển và sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Trong lĩnh vực văn hóa, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống. Nhiều công trình, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như đền chùa, lễ hội dân gian, hát quan họ, ca trù, cải lương, múa rối nước... đã được bảo tồn, phục dựng và quảng bá rộng rãi. Nhiều di sản đã được UNESCO công nhận, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và trở thành nguồn lực phát triển du lịch bền vững. Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, thời trang... cũng không ngừng đổi mới và vươn tầm quốc tế, với nhiều tác phẩm đoạt giải lớn và mang đậm bản sắc Việt Nam

- Phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số: Song hành với phát triển văn hóa, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số cũng có những bước tiến vượt bậc, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Việt Nam đã xây dựng được nền tảng khoa học - công nghệ cơ bản và đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực, như: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như FPT, Viettel, VNPT, VNG... đã vươn ra thị trường quốc tế, góp phần khẳng định vị thế công nghiệp số của Việt Nam trên bản đồ khu vực và toàn cầu.

Các học viên thực hành lập trình và vận hành Robot tại Trung tâm Đào tạo khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu và là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong chiến lược phát triển quốc gia. Công nghệ số được ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, từ sản xuất, y tế, giáo dục đến hành chính công, giúp tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả và minh bạch trong quản lý. Chuyển đổi số không chỉ tạo đà cho kinh tế số phát triển mà còn góp phần đưa Việt Nam tiến nhanh hơn vào kỷ nguyên số.

- Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng: Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên thế giới, trong đó có 13 đối tác chiến lược toàn diện, nhiều đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Đồng thời, Việt Nam duy trì quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia, ký kết trên 100 hiệp định thương mại, trong đó có CPTPP, EVFTA, RCEP, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh xuất nhập khẩu và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Trên bình diện đa phương, Việt Nam hiện là thành viên của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, như: Liên hợp quốc, ASEAN, APEC và WTO... Những thành công nổi bật của Việt Nam trong việc tổ chức các hội nghị quốc tế lớn như APEC, ASEM và hoàn thành nhiều trọng trách quốc tế quan trọng như: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch luân phiên ASEAN, chủ nhà Hội nghị cấp cao ASEM, Hội nghị thượng đỉnh APEC, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN... đã chứng minh cho vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của khu vực và thế giới; đồng thời khẳng định vị thế, uy tín ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 chuẩn bị lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thêm tự hào về những chiến công hiển hách và những thành tựu to lớn trong xây dựng, phát triển đất nước. Bước vào giai đoạn mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Nguồn baotintuc.vn