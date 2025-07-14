Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh làm việc tại xã Minh Hòa

Ngày 14/7, đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Hòa về tình hình vận hành tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, một số các sở, ngành chức năng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Xã Minh Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Minh Hòa, Ngọc Lập, Ngọc Đồng (thuộc huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ). Xã có diện tích tự nhiên trên 68 km2, quy mô dân số trên 16 nghìn người, tỷ lệ người dân tộc chiếm gần 80%, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,54%, cận nghèo 0,65%, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh kiểm tra cơ sở vật chất, hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Minh Hòa.

Xã có 67 cán bộ, công chức. Đảng bộ xã có 48 tổ chức đảng, 828 đảng viên. Sau sáp nhập, xã có 30 khu dân cư; 10 trường học với đủ 4 bậc học từ mầm non đến THPT; 3 trạm y tế đều có bác sĩ; 2 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, 1 lễ hội truyền thống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030 được Đảng ủy xã thực hiện theo đúng kế hoạch. Dự thảo văn kiện đang được Đảng ủy tổ chức lấy ý kiến rộng rãi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất của Trạm y tế xã Minh Hòa.

Tuy nhiên, xã còn gặp không ít khó khăn do năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng của một bộ phận cán bộ, công chức có phần việc còn hạn chế, cơ sở vật chất, các điều kiện làm việc còn thiếu và chưa đồng bộ...

Sau khi kiểm tra thực tế, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Hòa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh ghi nhận những kết quả bước đầu của xã đạt được sau thời gian thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để hoàn thành các văn kiện, chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và thời gian quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất và khu vực bếp ăn của trường Mầm non Minh Hòa.

Song song với đó, cần tăng cường kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thực chất, hiệu quả; thường xuyên rà soát các khó khăn vướng mắc, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, đảm bảo Trung tâm hoạt động ở “vùng Xanh” trên Hệ thống giám sát của Trung ương vào cuối tháng 7 này.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương căn cứ vào quy hoạch của 3 xã trước đây để xây dựng các chỉ tiêu, định hướng phát triển, phát huy tiềm năng đất đai, lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo.

Lê Thương