Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đa dạng hình thức - Nâng cao hiệu quả

Với vai trò là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương không ngừng đổi mới về hình thức và nội dung, tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được lực lượng Công an tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc tăng cường tuyên truyền pháp luật cho học sinh - đối tượng dễ bị tác động bởi mặt trái của không gian mạng. Mới đây, Công an xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm trong chiến dịch “Không một mình” - “Cùng nhau an toàn trực tuyến” cho 420 học sinh và giáo viên Trường Tiểu học & THCS An Hòa.

Buổi tuyên truyền tập trung làm rõ các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang gia tăng như: Mạo danh cơ quan chức năng, tuyển cộng tác viên ảo, bắt cóc qua mạng, dụ dỗ học sinh truy cập các đường link độc hại, tham gia hội nhóm xấu.

Thông qua hình ảnh, video minh họa sinh động và các tình huống thực tế, cán bộ Công an đã giúp học sinh dễ dàng nhận diện rủi ro, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, giáo viên và phụ huynh cũng được trang bị kiến thức cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu bất thường liên quan đến an ninh mạng.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, lực lượng Công an còn nhấn mạnh vai trò đồng hành của nhà trường và gia đình trong việc hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị thông minh an toàn, kiểm soát thời gian online, khuyến khích trẻ chia sẻ khi gặp vấn đề trên môi trường mạng.

Buổi tuyên truyền đã nhận được sự hưởng ứng tích cực; nhiều học sinh chủ động đặt câu hỏi, thảo luận sôi nổi, thể hiện sự quan tâm và nhận thức ngày càng nâng cao về an toàn thông tin. Hoạt động khép lại với thông điệp ý nghĩa: “Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên nhỏ tuổi - cùng chung tay bảo vệ chính mình và cộng đồng trước các nguy cơ tội phạm công nghệ cao".

Nội dung tuyên truyền được phù hợp với từng đối tượng, độ tuổi và địa bàn cụ thể.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng đặc thù.

Đối với người đang chấp hành án phạt tù, người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người chấp hành cải tạo không giam giữ hoặc được đặc xá, Công an tỉnh đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả như giáo dục trực tiếp, giáo dục cá biệt, cấp phát Báo Nhân dân, tổ chức các lớp tuyên truyền chuyên đề.

Kết quả, trong năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 4.966 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 2.496.621 lượt người tham gia; 977 cuộc tuyên truyền trực tuyến với 605.025 lượt người theo dõi, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của công tác PBGDPL.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền pháp luật. Nổi bật là việc xây dựng các trang thông tin PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, tổ chức 118 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong năm 2025, thu hút 110.127 người tham gia, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân bằng những cách thức hiện đại, linh hoạt.

Lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết: Để công tác PBGDPL tiếp tục đi vào chiều sâu, hiện nay, Sở Tư pháp không ngừng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Đồng thời, yêu cầu các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ động đề xuất những giải pháp sáng tạo, linh hoạt; thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình tại cơ sở, kịp thời báo cáo, đề xuất nhân rộng.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương.

Lê Minh