Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Lập Thạch

Sáng 9/11, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam cùng cán bộ, Nhân dân thôn Guồng, xã Lập Thạch. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành và xã Lập Thạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Guồng.

Thôn Guồng có 164 hộ, hơn 500 nhân khẩu. Những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 68 triệu đồng; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 60%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%. Thôn có 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 3 năm liền giữ vững danh hiệu thôn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao quà của tỉnh cho các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn thôn Guồng.

Lãnh đạo xã Lập Thạch tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cán bộ, Nhân dân thôn Guồng đạt được. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, cảnh quan khu dân cư ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp và có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc “Vũ điệu kết đoàn” tại ngày hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Lập Thạch tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội MTTQ các cấp đề ra.

Dương Chung