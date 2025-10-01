Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 10 khu vực Hoà Bình

Ngày 1/10, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 trên khu vực Hoà Bình. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Đoàn đã tới kiểm tra thực tế tại hồ chứa nước Cánh Tạng, xã Yên Phú. Tính đến 7h ngày 30/9, lưu lượng nước đổ về hồ chứa nước Cánh Tạng đang ở cao trình 82,38m vượt cao trình ngưỡng tràn tại cửa van tràn xả lũ 2,63m, dung tích đạt khoảng 60 triệu m3, công suất xả 130m3/s.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra tại hồ Cánh Tạng.

Đồng chí Phó Chỉ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra, động viên các gia đình ngập lụt bởi hoàn lưu bão số 10 tại xã Yên Phú

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá đã có Công văn gửi UBND xã Yên Phú về việc đóng cửa tràn hồ Cánh Tạng đề giảm lũ cho vùng hạ du của tỉnh Thanh Hoá.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về an toàn công trình, tình hình hạ du, đồng chí Đinh Công Sứ yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thuỷ lợi Hòa Bình phối hợp với UBND xã Yên Phú tiếp tục theo dõi, có báo cáo, đề xuất kịp thời lên Sở NN&MT, UBND tỉnh để chỉ đạo.

Một số hộ dân xã Yên Phú rửa đồ đạc gia đình sau cơn lũ

Phía Hạ lưu hồ Cánh Tạng

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tới thăm, động viên các hộ dân tại xóm Khướng, khu vực bị ảnh hưởng, thiệt hại nhiều do có lũ quét tràn qua, gây hư hỏng nhà cửa, hoa màu. Đồng chí giao cấp uỷ, chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã, dân quân tích cực hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa, thu hái hoa màu; động viên bà con Nhân dân hỗ trợ nhau, cùng san sẻ để khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Yên Trị, đoàn đã tới thăm một số điểm ngập úng tại xóm Ba Cầu và xóm Bờ Sông. Điểm ngập úng xóm Ba Cầu trong ngày hôm qua 30/9 đã bị ngập nặng, nước dâng cao gần 1m, các lực lượng chức năng phải hỗ trợ các phương tiện đi lại.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực ngập lụt thường xuyên khi có mưa lớn giáp ranh giữa xã Yên Trị với tỉnh Ninh Bình

Đoàn công tác thăm hỏi người dân xóm Bờ Sông, xã Yên Trị bị ngập lụt

Tới sáng nay nước đã rút, giao thông cơ bản thông suốt, thuận lợi. Xóm Bờ Sông nhiều hộ bị nước tràn vào nhà, gây thiệt hại nhiều hoa màu, vật nuôi. Tới nay nước đã rút dần, người dân đang dọn dẹp nhà cửa, ổn định đời sống.

Tại xã Lạc Thuỷ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã tới kiểm tra một số khu dân cư bị ngập úng, cô lập. Do mưa to, gió lớn, trên địa bàn xã cũng đã có một số công trình bị tốc mái, đổ sập tường; ngập hơn 20ha rau màu, 19 chuồng trại chăn nuôi.

Mái tôn của Trường mầm non Yên Bồng, xã Lạc Thuỷ bị gió lốc cuốn xa gần 100m.

Đoàn kiểm tra, động viên Nhân dân khu vực thôn Hồng Phong, xã Lạc Thuỷ có nhiều gia đình bị ngập và bị cô lập do mưa lũ.

Chính quyền xã Lạc Thuỷ đặt biển cảnh báo khu vực

Tại xã Dũng Tiến, đoàn công tác đã đến kiểm tra cầu Nuông Dăm - Hưng Thi và một số điểm sạt lở tại xóm Dăm. Tính đến thời điểm hiện nay, xã Dũng Tiến không có thiệt hại về người nhưng mưa lớn kèm gió mạnh đã gây thiệt hại lớn về nông nghiệp với gần 30ha lúa, cây rau màu, khoảng 2 tấn thủy sản và nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ đồng. UBND xã đã ban hành 7 quyết định di dời các hộ dân vùng sạt lở. Tổng số 45 hộ với 200 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn.

Một số hộ dân tại xóm Răm, xã Dũng Tiến bị sạt lở đất đồi gần nhà gây nguy hiểm cho người và tài sản

Đồng chí Phó Chỉ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chỉ đạo lãnh đạo xã Dũng Tiến phải luôn chủ động, đảm bảo an toàn cho người dân

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã thăm hỏi, động viên bà con Nhân dân, mong bà con cố gắng hỗ trợ nhau, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng để khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm tận dụng thời gian để dựng lại cây trồng, gặt lúa theo phương châm “non nhà hơn già đồng”, khôi phục lại đàn vật nuôi.

Đối với chính quyền các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trước mắt di rời các hộ có nguy cơ cao trong vùng sạt lở, ngập lụt; cấp phát đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm. Tuyệt đối không để người dân bị đói. Các ngành liên quan chủ động phối hợp và hướng dẫn chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác quy hoạch, rà soát các hộ nằm trong vùng sạt lở báo cáo tỉnh để có phương án xây dựng khu tái định cư.

Các địa phương cũng cần chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra.

