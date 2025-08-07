Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra công trình phòng, chống thiên tai khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 7/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã đi kiểm tra một số công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và một số địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra một số công trình phòng, chống thiên tai quan trọng.

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc do Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư có tổng vốn trên 4.815 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng trên 1.922 tỷ đồng và vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) trên 2.893 tỷ đồng. Dự án bao gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1 - Quản lý rủi ro ngập lụt, Hợp phần 2 - Quản lý môi trường nước, Hợp phần 3 - Hỗ trợ thực hiện.

Việc triển khai dự án nhằm tăng cường khả năng chống lũ, chống ngập, giảm thiểu tác động của thiên tai; kiểm soát nguy cơ lũ lụt, cắt giảm điều tiết lũ cho lưu vực sông Phan, sông Cà Lồ. Tăng khả năng tiêu thoát lũ, tích trữ nước và điều hoà cho 2 con sông. Cải tạo môi trường sinh thái và hình thành các hồ điều hoà, phù hợp với quy hoạch chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra Trạm bơm Nguyệt Đức.

Đến năm 2024, một số công trình nhằm kiểm soát ngập lụt tại lưu vực B đã hoàn thành, vận hành ổn định. Các trạm bơm đi vào khai thác, vận hành với tổng lượng lũ tiêu thoát ra sông Hồng và sông Phó Đáy tính từ đầu tháng 5/2024 đến cuối tháng 9/2024 đạt hơn 100 triệu m3 nước; kiểm soát lũ và đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh tại đô thị cũng như sản xuất nông-lâm-thuỷ sản các xã thuộc huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên và TP Vĩnh Yên cũ. Trên 3.000ha lúa, rau màu và hàng trăm ha thuỷ sản trong đê đã được bảo vệ và thu hoạch an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra Trạm bơm Ngũ Kiên.

Qua kiểm tra thực tế tại một số công trình phòng, chống thiên tại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ và kiến nghị, đề xuất của Ban Quản lý dự án, Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn và các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đề nghị: Các đơn vị chức năng và chủ đầu tư sớm bàn giao công trình để đưa vào khai thác sử dụng. Trước mắt yêu cầu nhà thầu thi công thanh thải, đảm bảo tiêu thoát cũng như đảm bảo nguồn nước tưới cho một số trạm bơm trên địa bàn.

Liên quan đến công tác vận hành các công trình trong mùa mưa bão, các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và các đơn vị liên quan cần nghiên cứu để hỗ trợ kinh phí tiền điện đã thực hiện bơm chi trả cho nhà thầu. Đồng thời, quan tâm xem xét cấp nguồn kinh phí năm 2025 để bơm tiêu thoát trong trường hợp mưa lũ xảy ra. Đơn vị Quản lý vận hành cần đưa ra các phương án liên quan đến định mức kinh tế kỹ thuật vận hành các công trình thuộc Hợp phần 1 - Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt để làm căn cứ thực hiện sau khi được bàn giao.

Hoàng Nga - Dương Chung