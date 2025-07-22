Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 3 tại các xã: Cao Dương, Liên Sơn và Lương Sơn

Ngày 22/7, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 3 trên địa bàn các xã Cao Dương, Liên Sơn và Lương Sơn. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành, UBND 3 xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và đoàn công tác kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt trượt tại hồ Ngành, xã Liên Sơn.

Tại các xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3, kế hoạch di dời dân ở khu vực có nguy cơ xả ra lũ lớn; công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện và cứu hộ, cứu nạn. Chính quyền các xã chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ để kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Tại xã Cao Dương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại hai tuyến đê Thanh Lương và Xuân Dương – những vị trí được xác định là trọng yếu, có nguy cơ ảnh hưởng ngập úng lớn nếu xảy ra mưa bão.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Cao Dương, tính từ 17h00 phút ngày 21/7 tới 10 giờ ngày 22/7/2025, trên địa bàn xã hiện chưa có thiệt hại về người; thiệt hại nhẹ về nhà ở và công trình, tổng thiệt hại theo thống kê tới nay khoảng 60 triệu đồng. Hiện, xã đã chỉ đạo Đội quản lý đê nhân dân xã Cao Dương và Chi nhánh Thủy lợi kiểm tra các vị trí xung yếu trên tuyến đê Thanh Lương, nhất là vị trí đang sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm tiêu Xuân Dương có phương án để đảm bảo an toàn khi nước sông Thanh Hà lên cao, đảm bảo an toàn cho tuyến đê.

Tại xã Liên Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã tới kiểm tra điểm có nguy cơ cao sạt lở đất, đá tại khu vực đồi Vòng và công trình hồ Ngành. Tại điểm có nguy cơ cao sạt lở đất, đá tại khu vực đồi Vòng, xuất hiện khối trượt ngang với tuyến đập hồ Ngành, theo tính toán khối lượng đất, đá có thể sạt lở trượt khoảng trên 380.000 m3. Do khu vực xuất hiện các vết nứt, trượt phạm vi ảnh hưởng lớn, cấu trúc đất, địa hình phức tạp, bên dưới khu vực có nhiều hộ dân sinh sống. Khu vực đồi hiện nay chủ yếu đồi trọc, phía dưới khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún có 29 hộ dân của xóm Ngành, xã Liên Sơn đang sinh sống; UBND xã Liên Sơn đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản do điểm nguy cơ sạt lở đất đá, tại đồi Vòng, xóm Ngành.

Tại hồ Ngành (xã Liên Sơn) do ảnh hưởng của mưa lớn từ năm 2024 đã có nguy cơ mất an toàn cao cho công trình và khu dân cư phía hạ lưu đập. Theo thống kê thôn có tổng 313 hộ với 1.566 nhân khẩu; phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra vỡ thân đập khoảng 40 hộ, với gần 200 nhân khẩu trong phạm vi bị ảnh hưởng.

Tại xã Lương Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra vị trí sạt trượt đổi Lủ Thao; kiểm tra công tác chống sạt lở tại lý trình Km6+950(p)- Km9+150(P); Km 9+550(P) trên tuyến đường Trường Sơn A.

Phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 của chính quyền địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, có ảnh hưởng tới địa bàn tỉnh Phú Thọ nên công tác ứng phó cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, củng cố các công trình đê điều, hồ đập, đặc biệt là tại các điểm xung yếu; chủ động phương án tiêu thoát nước, hạn chế tối đa tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lớn xảy ra. Đối với các công trình hồ chứa cần kiểm tra, gia cố các hạng mục xung yếu, vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và khu vực hạ du; bảo vệ an toàn sản xuất và đời sống của Nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các xã không chủ quan, phải thực hiện nghiêm chế độ trực ban, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng phó với các tình huống bất thường do mưa bão gây ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trước những diễn biến phức tạp của bão số 3 không được chủ quan, lơ là; các cấp, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt, thực chất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước, trong và sau bão.

Đinh Thanh Hòa