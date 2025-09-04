Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tình hình sạt lở đê Hữu Thao

Ngày 4/9, đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở bờ, vở đê Hữu Thao thuộc xã Tam Nông.

Đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại các điểm sạt lở thuộc địa bàn xã Tam Nông.

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước sông dâng cao, chảy xiết, dòng chảy cuốn vào gây sạt lở đoạn bờ, vở đê Hữu Thao thuộc khu 12, xã Hương Nộn cũ, nay là xã Tam Nông. Tình trạng sạt lở diễn ra từ cuối tháng 8/2025. Đặc biệt từ ngày 3/9 đến nay, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Đến chiều 4/9, đoạn bờ, vở đê Hữu Thao khu 12 đã bị sạt lở khoảng 2ha đất bãi và đất ở của người dân, với tổng chiều dài khoảng 800m.

Nhiều vị trí sạt lở chỉ cách chân đê Hữu Thao vài chục mét.

Hiện nay, tính từ khu vực sạt lở đến đất ở của 30 hộ dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp khoảng 300m; trong đó có 5 hộ tiếp giáp với bờ sông, tính từ nhà ở đến điểm sạt lở khoảng 30m.

UBND xã Tam Nông đã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với khu dân cư 12 cắm biển cảnh báo sạt lở và căng dây khoanh vùng khu vực nguy hiểm; nghiêm cấm người, gia súc không đến gần khu vực sạt lở. Phân công cán bộ trực, thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, xây dựng phương án di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn khi sạt lở vào đất, nhà ở của người dân và báo cáo kịp thời theo quy định. UBND xã Tam Nông đã kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, có biện pháp xử lý sự cố sạt lở trên.

Sạt lở khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị nước cuốn trôi.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu xã Tam Nông triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn cho người và tài sản của các hộ dân có nguy cơ sạt lở. Trước mắt, phân công lực lượng thường trực, giúp người dân di dời khi có tình huống sạt lở xảy ra; phối hợp với các ngành chức năng khảo sát đề xuất phương án xử lý tại khu vực sạt lở nghiêm trọng.

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu tổng thể kè, gia cố khu vực có nguy cơ sạt lở, sớm đề xuất UBND tỉnh.

Minh Thuật - Đăng Khoa - Hải Đăng