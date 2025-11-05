Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư phố Mường Vôi

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), ngày 5/11, khu dân cư phố Mường Vôi, xã Lạc Sơn đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự và chung vui với cán bộ và Nhân dân khu dân cư có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phố Mường Vôi hiện có 197 hộ dân với 848 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 98%. Những năm qua, Nhân dân trong khu dân cư luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mở rộng ngành nghề và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,7 triệu đồng/năm, tăng 9% so với năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3% với chỉ còn 6 hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân phố Mường Vôi.

Các phong trào văn hóa – xã hội được duy trì hiệu quả. 100% hộ dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; trên 98% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Phong trào xây dựng xã hội học tập được quan tâm, 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ khu dân cư phố Mường Vôi biểu diễn tại ngày hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự phát huy hiệu quả; công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện kịp thời, thấu tình đạt lý. Nhiều năm liền, khu dân cư phố Mường Vôi được công nhận là Khu dân cư văn hóa tiêu biểu.

Năm 2026, khu dân cư đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, cải thiện đời sống, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 59,5 triệu đồng/năm, trên 98% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, Nhân dân phố Mường Vôi đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí nhấn mạnh, đây là dịp để tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính và các sở, ngành trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Lạc Sơn và khu dân cư Mường Vôi tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số, phong trào “Bình dân học vụ số”, lồng ghép triển khai trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động nguồn lực, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng thời, tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và tinh thần nỗ lực của Nhân dân, phố Mường Vôi sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, quê hương ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Hoàng Đức Chính, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Lạc Sơn và các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đã trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành đối với Nhân dân khu dân cư.

Hồng Duyên