Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra công tác lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại xã Tề Lỗ

Ngày 2/7, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã kiểm tra công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ khu vực Trung Nguyên và Nghĩa trang liệt sĩ Tề Lỗ, xã Tề Lỗ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu theo dõi quá trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trung Nguyên, xã Tề Lỗ.

Trước khi triển khai lấy mẫu, các đại biểu đã thành kính dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện nay, tại Nghĩa trang liệt sĩ khu vực Trung Nguyên và Nghĩa trang liệt sĩ Tề Lỗ còn 10 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ngay sau lễ dâng hương, các lực lượng chuyên môn đã tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình kỹ thuật.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các đội lấy mẫu tập trung cao độ, thực hiện cẩn trọng, chính xác từng công đoạn, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai quật, lấy mẫu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tính nhân văn của Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, qua đó tạo sự đồng thuận và chung tay thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng quà động viên các lực lượng phục vụ quá trình lấy mẫu ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các mẫu sinh phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được bàn giao để giám định ADN, đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần sớm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Kim Liên - Đức Thiện