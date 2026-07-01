Khả Cửu ra quân triển khai Chương trình công tác dân vận năm 2026

Sáng 1/7, tại thôn Vì, xã Khả Cửu và Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp ra quân triển khai Chương trình công tác dân vận năm 2026.

Theo kế hoạch, các mô hình dân vận khéo tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; sửa chữa, xây mới nhà ở cho các hộ nghèo; tuyên truyền pháp luật và chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân... Từ đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh trao tặng 50 tấn xi măng để Nhân dân thôn Vì làm đường giao thông nông thôn.

Lãnh đạo xã Khả Cửu và Phòng An ninh nội địa trao tặng 16 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xóm Vì.

Doanh nghiệp trao ủng hộ chương trình xóa nhà tạm của thôn Vì.

Trong đợt ra quân triển khai công tác dân vận năm 2026, UBND xã và các đơn vị sẽ hỗ trợ thôn Vì làm 300 m đường bê tông liên thôn.

Việc khởi công công trình đường giao thông nông thôn (hoàn thành trước 10/7/2026) góp phần giúp thôn Vì phát triển kinh tế - xã hội.

Khả Cửu là xã miền núi còn nhiều khó khăn. Xã chủ trương hướng công tác dân vận về cơ sở để lắng nghe, hiểu dân và đồng hành cùng Nhân dân trên quan điểm tránh hình thức, lấy hiệu quả làm thước đo, từ đó xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Mục tiêu của tháng dân vận nhằm tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa Nhân dân với lực lượng vũ trang và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, hạ tầng cho thôn Vì, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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