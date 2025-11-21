Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xã Yên Lãng

Ngày 21/11, xã Yên Lãng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030, nhằm tổng kết, biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo cán bộ, nhân dân trong xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong giai đoạn 2020-2025, xã Yên Lãng đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh. Cơ cấu kinh tế xã Yên Lãng chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hình thành nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT...

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đề nghị cấp ủy, chính quyền và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; gắn thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của xã, đặc biệt là phát triển công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa giá trị cao, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; khen thưởng kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc.

Thừa uỷ quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Vũ Kim Thành - Bí thư Đảng ủy xã Yên Lãng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho đồng chí Vũ Kim Thành - Bí thư Đảng ủy xã Yên Lãng. UBND xã tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Ngọc Thắng