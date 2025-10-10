Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe báo cáo về các dự án giao thông

Chiều 10/10, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP) và phương án đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và các đại biểu dự hội nghị

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức PPP được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 653/QĐ-TTg, ngày 20/3/2025. Tuy nhiên, hiện dự án gặp vướng mắc về quy định lãi suất cho vay trong hợp đồng dự án đã ký, ảnh hưởng đến việc quyết toán giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại hội nghị

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư của dự án để rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhất là những quy định về lãi suất vay đối với hợp đồng BOT, hoàn thiện tờ trình để UBND tỉnh báo cáo Chính phủ chỉ đạo phương án giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật.

Đơn vị tư vấn thuyết minh, trình bày về phương án đường kết nối Việt Trì - Hòa Bình

Về phương án đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hoà Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hoà Bình - Sơn La có tổng chiều dài toàn tuyến trên 50km; điểm đầu tuyến tại xã Bản Nguyên, điểm cuối tại phường Tân Hoà. Sở Xây dựng đề xuất 2 phương án, trong đó phương án 1 là đầu tư xây dựng tuyến đường mới, hướng tuyến cơ bản đi ngoài khu dân cư; phương án 2 là đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 317, Quốc lộ 70B theo quy mô đường đô thị, thực hiện dự án đầu tư công cho toàn tuyến, đảm bảo tốc độ thiết kế 80km/h.

Cho ý kiến về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ các ưu điểm, nhược điểm đối với từng phương án, nguồn vốn đầu tư, chi phí xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng; hình thức phân kỳ đầu tư xây dựng cũng như thời hạn hoàn vốn dự án... để hoàn thiện phương án đầu tư tuyến đường, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nguyễn Huế