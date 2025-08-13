Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra các đơn vị, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và dự án nhà ở

Ngày 13/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các đơn vị, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và dự án nhà ở tại các xã: Lạc Thủy, Liên Sơn, Cao Dương, Lương Sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra Dự án Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn.

Dự án nhà máy gạch tuynel gốm Mỹ - Hoà Bình tại xã Lạc Thủy có công suất 96 triệu viên/năm, chia làm 2 dây truyền, mỗi dây truyền công suất 48 triệu viên/năm; diện tích sử dụng đất 9,13ha. Thời gian qua, dự án hoạt động theo đúng công suất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Đồng Om, xã Cao Dương có diện tích 5,74ha, trữ lượng 6.963.123m3, công suất theo đá nguyên khối 215.000m3/năm.

Đại diện Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn phát biểu đề xuất, kiến nghị.

Đối với Dự án Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn có công suất 1.500 tấn/ngày. Trong 6 tháng năm 2025, Nhà máy sản xuất 320.828 tấn xi măng, đã bán 305.629 tấn; doanh thu 250 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 1,3 tấn; thu nhập người lao động 10 triệu đồng/tháng. Dự án hoạt động ổn định theo đúng công suất cho phép.

Dự án hạ tầng Khu đô thị sinh thái dịch vụ Cửu Long tại xã Lương Sơn và xã Liên Sơn có tổng diện tích phạm vi quy hoạch 59,855ha; tổng mức đầu tư gần 3.680 tỷ đồng. Thời gian đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn và hoàn thành, đưa vào hoạt động từ quý IV năm 2029. Đến nay, dự án đã đầy đủ pháp lý để triển khai đầu tư và nghiệm thu các hạng mục công trình.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác và các chủ đầu tư tập trung thảo luận phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại dự án nhà máy gạch tuynel gốm Mỹ - Hòa Bình, xã Lạc Thủy.

Các chủ đầu tư dự án cam kết thực hiện đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục thuê đất; xem xét các quy định mới chỉ đạo, hướng dẫn cho doanh nghiệp các thủ tục liên quan đến mỏ khoáng sản xi măng; tạo điều kiện giải quyết các thủ tục xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Các sở, ngành liên quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và ký hợp đồng thuê đất các lô đất dịch vụ của dự án cho chủ đầu tư; đẩy nhanh công tác giao đất giai đoạn 2.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp kiểm tra lại hồ sơ, tổng hợp gửi báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ. Sở Xây dựng chủ trì với các sở, ngành liên quan thống nhất phương án. Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho các chủ đầu tư.

Các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các chủ đầu tư và tham mưu UBND tỉnh giải pháp đồng hành, hướng dẫn, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp về giải phòng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục bàn giao đất, tư vấn giá đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cao Dương.

Cũng trong chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Thủy và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cao Dương.

Việt Lâm