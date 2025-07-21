Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3

Sáng 21/7, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại cống tiêu Triệu Đề, điếm canh đê tại K10+840 đê hữu Phó Đáy (xã Sơn Đông); điểm giao cắt đường Tỉnh lộ 304 và kênh dẫn vào bể hút Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên và việc vận hành Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên thuộc Dự án Quản lý ngập lụt Vĩnh Phúc. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại cống tiêu Triệu Đề.

Tại cống tiêu Triệu Đề, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, đây là vị trí trọng điểm xung yếu đê điều thuộc Phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu năm 2025 của tỉnh. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát kỹ các điều kiện về nhân lực, vật tư, máy móc theo phương án đã được phê duyệt; tổ chức ứng trực đúng quy định, tuyệt đối không để bị động trong mọi tình huống thiên tai. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp cống tiêu Triệu Đề, bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn Trung ương hỗ trợ trước ngày 31/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 của xã Sơn Đông.

Kiểm tra điếm canh đê tại K10+840 đê hữu Phó Đáy và nghe công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 của xã Sơn Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão, đồng chí yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Khẩn trương phát quang hành lang đê điều nhằm phát hiện kịp thời mạch sủi trong mùa mưa lũ; chuẩn bị đầy đủ vật tư và điều kiện cần thiết; tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ diễn biến, hướng đi và mức độ ảnh hưởng của bão, nâng cao ý thức cảnh giác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại điểm giao cắt đường Tỉnh lộ 304 và kênh dẫn vào bể hút Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên.

Tại điểm giao cắt đường Tỉnh lộ 304 và kênh dẫn vào bể hút Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên, đồng chí Vũ Việt Văn yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc chủ động huy động máy móc, phương tiện để tổ chức phá dỡ bờ bao phía thượng lưu cầu ngay trong chiều nay, bảo đảm thông thoáng dòng chảy, phục vụ hiệu quả cho hoạt động bơm tiêu trong bão số 3 và mùa mưa lũ năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra việc vận hành Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên.

Qua kiểm tra việc vận hành Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn phối hợp kiểm tra, vận hành thử và chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiêu úng khi có yêu cầu. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí vận hành bơm tiêu mùa lũ năm 2024 cho đơn vị vận hành; đồng thời xây dựng phương án bố trí kinh phí phục vụ bơm tiêu ngay trong bão số 3 này cũng như cả mùa mưa lũ năm 2025, bảo đảm không để gián đoạn hoạt động bơm tiêu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Văn Cường