Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn làm việc tại phường Phúc Yên

Sáng 17/7, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm và làm việc với phường Phúc Yên sau hơn 2 tuần thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Điện lực Phú Thọ, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Phường Phúc Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên (trên 23 km2) và dân số khoảng 93.000 người của các phường: Hai Bà Trưng, Phúc Thắng, Hùng Vương, Tiền Châu, Nam Viêm thuộc thành phố Phúc Yên (cũ).

Tổng số biên chế của phường 166 người, trong đó, khối Đảng 58 người, khối chính quyền 108 người.

Hiện điều kiện cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công thuộc UBND phường. Trang thiết bị làm việc được bố trí trên cơ sở sẵn có của các đơn vị cũ. Về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đảm bảo để triển khai chính quyền số, phục vụ kết nối trực tuyến liên thông giữa các cấp; đường truyền ổn định.

Đồng chí Phan Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Yên báo cáo tình hình hoạt động sau sáp nhập.

Để đảm bảo chính quyền vận hành bộ máy liên tục, thông suốt, không gián đoạn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nghiêm túc thực hiện kịp thời các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền; ban hành Quy chế làm việc của UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026; phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026; phân công đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các vị trí theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Phúc Yên đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Cập nhật kịp thời những hạn chế của phần mềm giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ, công dân không phải đi lại nhiều lần; khắc phục sớm phần mềm thanh toán trực tuyến và chứng thực điện tử. Hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp các di tích lịch sử trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo quyết toán các gói hạ tầng đường Nguyễn Tất Thành và hỗ trợ kinh phí để cải tạo, nâng cấp, hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông tuyến đường này. Chỉ đạo và triển khai đầu tư cầu vượt, các hầm chui dưới tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua địa bàn phường...

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của phường Phúc Yên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan đưa ra phương án giải quyết, khắc phục để phường đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt, không bị gián đoạn. Đồng thời đề nghị phường Phúc Yên tập trung phát triển không gian đô thị theo hướng xanh, văn minh, hiện đại; triển khai các giải pháp để địa phương cơ bản không còn hộ nghèo; đầu tư nguồn lực cho phát triển giáo dục, xây dựng 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Trước mắt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy, UBND phường tiếp tục khắc phục khó khăn đảm nhiệm tốt các vị trí việc làm, đảm bảo hoạt động của bộ máy chính quyền phường thông suốt. Trung tâm phục vụ Hành chính công phường đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Hoàng Nga - Dương Chung