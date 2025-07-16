Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn làm việc tại xã Bình Nguyên

{title}
Chiều 16/7, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc tại xã Bình Nguyên để nắm bắt tình hình hoạt động của chính quyền xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành chức năng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại buổi làm việc.
Xã Bình Nguyên được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thị trấn Hương Canh và các xã Tam Hợp, Quất Lưu, Sơn Lôi thuộc huyện Bình Xuyên (cũ). Xã có tổng diện tích tự nhiên trên 30km2; quy mô dân số hơn 46.400 người.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bình Nguyên đã báo cáo tình hình hoạt động của xã sau sáp nhập, trong đó, nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành và kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh một số nội dung: Sớm ban hành quy định về phân cấp quản lý đầu tư một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh để đảm bảo phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh sớm cấp kinh phí phục vụ mua sắm các trang thiết bị còn thiếu, nhất là Trung tâm phục vụ Hành chính công xã để phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.
Một số vướng mắc của xã Bình Nguyên đã được lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp giải đáp về lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; nội vụ; xây dựng nông thôn mới...
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã báo cáo tình hình hoạt động sau sáp nhập.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công xã.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Để chính quyền địa phương hoạt động thông suốt, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng địa phương phát triển vững mạnh.
Nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt là giải quyết thông suốt, nhanh gọn các thủ tục hành chính, không để gián đoạn; tiếp tục kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức viên chức, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giao các sở, ngành liên quan tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở để đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho địa phương.
Hoàng Nga - Dương Chung
