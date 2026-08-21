Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Phân cấp quản lý hoạt động xây dựng phải bảo đảm “6 rõ”

Sáng 21/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo dự thảo Quyết định phân cấp và quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; đồng thời xem xét công tác giải quyết vướng mắc tại dự án Khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Yên. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị.

Dự thảo Quyết định phân cấp và quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh được xây dựng nhằm bảo đảm công tác quản lý phù hợp với tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước, không ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Dự thảo gồm 7 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; phân cấp và một số quy định về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; phân cấp về quản lý năng lực hoạt động xây dựng; điều khoản chuyển tiếp và điều khoản thi hành. Dự thảo cũng quy định một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Việc ban hành Quyết định không làm phát sinh thêm bộ máy, biên chế.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, công tác quản lý nhà nước về xây dựng có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch, kiến trúc và trật tự xây dựng trên địa bàn. Vì vậy, việc ban hành các quy định về phân cấp, quản lý hoạt động xây dựng phải kịp thời, đồng bộ với các luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không để xảy ra khoảng trống pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dự thảo Quyết định phải xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm quản lý chặt chẽ, đồng thời có cơ chế phối hợp hiệu quả trong quá trình thực hiện. Việc phân cấp phải gắn với trách nhiệm, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng.

Đồng chí giao Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị; tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật có liên quan, hoàn thiện dự thảo Quyết định bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới và sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cũng đã nghe và cho ý kiến đối với công tác giải quyết vướng mắc tại dự án Khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Yên. Dự án do Công ty TNHH Hữu Sinh làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2004. Hạ tầng kỹ thuật của dự án đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2010, tỷ lệ dân cư lấp đầy khoảng 95%. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn còn một số tồn tại liên quan đến quyết toán các công trình hạ tầng ngoài hàng rào, tiếp nhận bàn giao hạ tầng, nghĩa vụ tài chính và xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Lê Hoàng