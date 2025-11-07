Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư số 10 Dân Quyền

Sáng 7/11, đồng chí Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư số 10 Dân Quyền, xã Tam Nông.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc phát biểu tại ngày hội.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc tặng hoa, quà chúc mừng khu dân cư số 10 Dân Quyền.

Khu dân cư số 10 Dân Quyền có 226 hộ, 987 nhân khẩu. Cán bộ và Nhân dân trong khu có truyền thống đoàn kết và luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua; 5 năm liền đạt khu dân cư văn hóa. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của khu đạt 72.5 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng so với năm 2024; có 145 hộ đạt mức thu nhập bình quân từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn ngày càng khang trang, sạch đẹp và đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt cho sinh hoạt cộng đồng. Trên cơ sở đó, năm 2025, cán bộ và Nhân dân trong khu đã chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành các tiêu chí khu dân cư thông minh, hiện đã lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của khu.

Lãnh đạo xã Tam Nông tặng hoa chúc mừng khu dân cư số 10 Dân Quyền.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả cán bộ và Nhân dân khu 10 Dân Quyền đã đạt được trong năm qua, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đề cao vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Tiếp tục vận động các tầng lớp Nhân dân huy động tối đa nguồn lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Bình dân học vụ số”... Tham gia ủng hộ các chương trình, dự án của tỉnh trên địa bàn, biệt là công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an sinh xã hội.

Người dân khu 10 Dân Quyền biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội.

Phương Thanh