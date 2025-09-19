Phối hợp tuyển quân “tròn khâu”, hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026

Sáng 19/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng Công bố Quyết định thành lập, phân công thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; đánh giá kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh và kết nối trực tuyến đến 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng NVQS tỉnh; Quyết định phân công thành viên Hội đồng NVQS tỉnh. Theo đó, Hội đồng NVQS tỉnh có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân; huấn luyện Hạ sĩ quan - Binh sĩ dự bị và thực hiện chế độ chính sách đối với Hạ sĩ quan - Binh sĩ trên địa bàn. Đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh là Phó Chủ tịch Hội đồng; các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và Chỉ huy trưởng BCH phòng thủ các khu vực.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Đình Cương báo cáo kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026

Báo cáo kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, Đại tá Nguyễn Đình Cương – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2025, tỉnh Phú Thọ được giao chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ là 6.006 người, trong đó quân đội 5150 người; công an là 856 người. Hội đồng NVQS tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt việc kiểm tra giúp đỡ các địa phương nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức gặp gỡ động viên, thăm hỏi, tặng quà cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ; thực hiện Lễ giao nhận quân trang trọng, ý nghĩa, bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2026, Hội đồng NVQS tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng; quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện công tác tuyển quân theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; phát huy dân chủ và vai trò giám sát của Nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến cho Nhân dân về Luật NVQS năm 2015, công tác đăng ký, quản lý, rà soát, phúc tra nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương tham mưu giúp Hội đồng NVQS các cấp trong thực hiện tuyển quân “tròn khâu” từ đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tổ chức hiệp đồng và chốt quân số chặt chẽ với đơn vị nhận quân; thực hiện tuyển chọn phải đúng đối tượng, bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng luật định; tham mưu cho UBND cùng cấp có kế hoạch cụ thể, chi tiết, tổ chức Lễ giao nhận quân đúng hướng dẫn, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; nắm chắc tình hình sau giao quân để kịp thời khắc phục các tình huống phát sinh.

Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh tham luận tại hội nghị

Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, các địa phương thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tuyển quân, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, cập nhật thường xuyên, chính xác; nâng cao chất lượng công tác khám tuyển, xét duyệt chính trị. Phát huy cơ chế phối hợp liên ngành giữa cơ quan Quân sự, Công an, Y tế, Nội vụ, Tài chính, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật NVQS.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Các đại biểu dự hội nghị

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật NVQS, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp, hướng dẫn đối với công tác tuyển quân; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của Hội đồng NVQS cấp xã; bảo đảm nguyên tắc tập thể, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, phát huy truyền thống quê hương, trách nhiệm công dân với Tổ quốc. Bảo đảm tuyển quân “tròn khâu, chắc người”, gắn trách nhiệm rõ từng thành viên của hội đồng. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn, lập hồ sơ công dân, giảm thủ tục, tránh gây phiền hà, ảnh hưởng đến công dân. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình có công dân nhập ngũ; quan tâm tiếp nhận, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật NVQS; phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực trong tuyển quân.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở UBND tỉnh kết nối trực tuyến tới 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh

Đồng chí giao các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương theo chức năng nhiệm vụ vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt, để hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả Hội đồng NVQS xã, phường. Quản lý chặt chẽ nguồn công dân, thực hiện đúng quy trình miễn – tạm hoãn – sơ tuyển – khám tuyển bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch. Nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, chú trọng thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; quan tâm phát triển Đảng trong quân ngũ. Phối hợp tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm trang trọng, an toàn; thực hiện bù đổi (nếu có). Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và cấp ủy cùng cấp về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại địa phương.

Đinh Vũ