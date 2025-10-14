Phòng ngừa, đấu tranh với biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng

Hiểu theo nghĩa phổ thông nhất, “lệch chuẩn” là hành động, lời nói, suy nghĩ hoặc thái độ sai trái hoặc không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, pháp luật hoặc những giá trị văn hóa, chính trị mà xã hội và cộng đồng đã xây dựng và thực thi.

Đây là một nội dung mà các thế lực thù địch đã, đang ráo riết triển khai đối với nước ta; qua đó hòng làm lệch chuẩn hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, từng bước làm “tự suy thoái”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” từ bên trong mỗi con người, qua đó, nhằm thực hiện chiến dịch phá hoại tư tưởng đối với nước ta.

Ảnh minh hoạ: TTXVN

Qua nghiên cứu, có thể thấy, các biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng có một số đặc điểm như sau: Về chủ thể tiến hành, đó là các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, một bộ phận học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân do nhận thức hạn chế, do bị mua chuộc, kích động thậm chí là do động cơ, mục đích không trong sáng, vì vụ lợi cá nhân hoặc có ác cảm với xã hội thực hiện.

Để kích động, lôi kéo người dân tham gia thực hiện các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng, các đối tượng đã tìm cách xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo sự kiện thực tế diễn ra trong nước; chúng cắt ghép, dàn dựng, lấy những thông tin ở nước ngoài gán cho sự kiện trong nước; hoặc trước những sự việc, hiện tượng diễn ra trong thực tế, mặc dù chưa có kết luận rõ ràng từ phía cơ quan chức năng, các đối tượng đã quy chụp, kết luận, hướng lái theo ý chủ quan của chúng để kích động chống đối, thậm chí bạo loạn, lật đổ chế độ...

Thực tế bạo loạn trên phạm vi toàn quốc Nepal vào tháng 9/2025 là một minh chứng về đám đông khi bị kích động, nhất là lớp trẻ, có thể gây ra thảm họa với một quốc gia, tạo ra sự bất ổn lâu dài và làm thụt lùi sự phát triển của đất nước này hàng chục năm.

Xác định đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông là một nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong những năm qua, các cơ quan chức năng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực này.

Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá thông tin sai trái, xấu, độc; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện và hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng. Các cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý báo chí, internet, hoạt động xuất bản, yêu cầu các tập đoàn truyền thông như: Google, Youtube... gỡ bỏ các clip, tài khoản có nội dung xấu, độc hại hoặc tuyên truyền xuyên tạc, thù địch đối với nước ta.

Thời gian gần đây, thông qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý trên 3.000 trang web, blog, tài khoản mạng xã hội và gần 100 hội, nhóm trên mạng xã hội thường xuyên đăng tải thông tin sai trái, xuyên tạc, phản động, kích động gia tăng các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác này trong thời gian qua còn một số hạn chế, bất cập như: Còn có cán bộ, đảng viên lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện và hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng. Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong tuyên truyền và đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lệch chuẩn còn mang tính hình thức, thụ động; chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác này. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng có nơi, có lúc còn hình thức, thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao.

Ở một số địa phương, việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật còn sơ hở, thiếu sót, còn có một bộ phận cán bộ, đảng viên nhất là ở cấp cơ sở quan liêu, tham nhũng, cửa quyền hách dịch với người dân; việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ở một số nơi còn chậm, kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân... là những yếu tố để kẻ địch triệt để lợi dụng thực hiện các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng. Một bộ phận người dân, nhất là thanh, thiếu niên do nhận thức không đúng hoặc vì động cơ, mục đích cá nhân đã tiếp tay cho các đối tượng gia tăng các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng và trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Thời gian tới, việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông xã hội vẫn là một nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Do vậy, công tác này luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai đồng bộ các mặt công tác từ nắm tình hình, phát hiện phòng ngừa đến triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng và trên các phương tiện truyền thông xã hội một cách nghiêm túc, thường xuyên.

Qua đó, nhằm tranh thủ được sự đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kể cả các cộng đồng người Việt ở nước ngoài một cách thực chất, thiết thực và hiệu quả nhất. Tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, những bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở, đặc biệt ở những địa phương phức tạp về an ninh chính trị, thường phát sinh “điểm nóng” để phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Phát huy vai trò nòng cốt, chủ lực của các cơ quan chuyên trách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hệ thống cơ quan báo chí, đài truyền hình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng và trên các phương tiện truyền thông xã hội. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ chuyên gia có nhiệt huyết và tầm cao về lý luận; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận có đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và từng tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tuyên truyền và tư tưởng, lý luận, làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về âm mưu, thủ đoạn và bản chất của các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng và trên các phương tiện truyền thông xã hội; thấy rõ tác hại của các hành vi lệch chuẩn để từ đó thúc đẩy mọi người tự giác tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh; đồng thời có khả năng nhận diện và “miễn dịch” đối với các hành vi này trên không gian mạng.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần chú trọng phát triển mạng lưới tuyên truyền viên trẻ, tổ chức nhiều hoạt động như các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm với các chủ đề phong phú, gần gũi, nhằm trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức về lịch sử, văn hóa, tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh với những biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng; động viên và khuyến khích người dân nhận diện và tự giác tham gia vào các hoạt động đấu tranh phản bác, phê phán những hành vi, biểu hiện xấu độc, sai trái, các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng và trên phương tiện truyền thông.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này để chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng, các blog thường đăng tải các tin, bài, clip có nội dung xấu độc, xuyên tạc hoặc kích động các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, quản lý internet, cần xác định những quan hệ xã hội nảy sinh trên lĩnh vực này chưa được pháp luật điều chỉnh để kiến nghị cơ quan chức năng xây dựng, ban hành.

Nguồn cand.com.vn