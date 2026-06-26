Phụ nữ Đất Tổ chung tay kiến tạo tương lai xanh

Trong những năm vừa qua, hội viên, phụ nữ trên toàn tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận bảo vệ môi trường. Với mạng lưới rộng khắp, hệ thống tổ chức chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở và sự gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) đã triển khai nhiều chiến dịch tuyên truyền vận động giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn; đồng thời tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình “ruộng lúa, bờ hoa”, đường hoa phụ nữ... góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội thi tuyên truyền viên giỏi mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” với chủ đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh”.

Một trong những cuộc vận động được triển khai xuyên suốt trong những năm vừa qua là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo cấp cơ sở chủ động đề xuất, lựa chọn nội dung, phần việc phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai các hoạt động, duy trì, nhân rộng các mô hình thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động. Hơn 3.000 hội viên của 35 Hội LHPN xã, phường trên địa bàn tỉnh đã được Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế Lead Việt truyền thông về phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Tại xã Đào Xá, Tam Nông đã xây dựng hiệu quả mô hình “Thu gom, phân loại rác, xây dựng gia đình 3 sạch”, sau khi đánh giá đã triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương, các tổ chức triển khai các hoạt động phong phú, sâu rộng, chủ động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các phong trào, đề án “Chống rác thải nhựa”, “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” cùng nhiều chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Hội LHPN tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp hội cơ sở; định hướng cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ và Nhân dân về bảo vệ môi trường. Các cấp hội thường xuyên rà soát, củng cố và nhân rộng các mô hình hiệu quả; chủ động nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới, phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc vận động, hướng dẫn, giám sát hội viên và người dân thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; gắn nội dung bảo vệ môi trường với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Vừa qua, trong khuôn khổ Dự án “Tiến về phía trước” do Đại sứ quán Ireland tài trợ, Hội LHPN tỉnh phối hợp với tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động truyền thông và giao lưu thể thao tại các xã vùng dự án. Trong đó, trọng tâm là Hội thi tuyên truyền viên giỏi mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” với chủ đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh”. Các đội thi đã mang đến nhiều tiểu phẩm sinh động, truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với thúc đẩy bình đẳng giới. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức hội thi cấp tỉnh. Đây là dịp để các mô hình, sáng kiến và câu chuyện truyền cảm hứng về phát triển kinh tế xanh, bình đẳng giới và thích ứng với biến đổi khí hậu được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Từ các chương trình, hoạt động, phụ nữ đã phát huy vai trò tham gia xây dựng các mô hình sinh kế xanh, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, vận động các thành viên khác cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững. Trong hành trình hướng tới một tương lai xanh, những thay đổi bền vững có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi, khi kiến thức được chia sẻ, nguồn lực được kết nối và những người phụ nữ được trao cơ hội để trở thành chủ thể của sự thay đổi.

Thu Hà