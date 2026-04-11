Phụ nữ phường Vĩnh Phúc chủ động tham gia chuyển đổi số

Thời gian qua, phụ nữ phường Vĩnh Phúc đã tích cực học tập, ứng dụng công nghệ vào đời sống và sản xuất. Từ việc sử dụng các nền tảng số trong kinh doanh, quảng bá sản phẩm đến tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, chị em ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong thời đại số. Sự chủ động, linh hoạt của phụ nữ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nhận thức rõ điều đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cho hội viên phụ nữ, giúp chị em từng bước thích ứng với môi trường số.

Cán bộ Hội LHPN phường Vĩnh Phúc hướng dẫn hội viên sử dụng Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, cập nhật các chủ trương, chính sách của địa phương.

Hiện nay, toàn phường có 7.927 hội viên phụ nữ; trong đó, trên 90% hội viên sử dụng điện thoại thông minh, internet và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Đây là những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày. Đáng chú ý, trong các năm 2024-2025, Hội đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho hơn 21.700 lượt hội viên.

Cán bộ Hội LHPN phường Vĩnh Phúc hướng dẫn hội viên thao tác trên máy tính, từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số.

Các lớp tập huấn được xây dựng với nội dung thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế của hội viên, tập trung vào hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt như chuyển khoản, sử dụng ví điện tử; kỹ năng bán hàng trực tuyến trên các nền tảng số; sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, hội viên còn được trang bị kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Nhờ vậy, nhiều hội viên đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế gia đình. Không ít chị em tận dụng mạng xã hội để kinh doanh các mặt hàng như thực phẩm, nông sản, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng..., góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Chị Đặng Thị Nguyệt - hội viên Chi hội Phụ nữ khu Mậu Thông chia sẻ: Trước đây, chúng tôi chủ yếu sử dụng điện thoại để nghe, gọi, chưa quen với các ứng dụng trên mạng. Từ khi được Hội Phụ nữ tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi dần biết sử dụng Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, cập nhật chủ trương, chính sách của địa phương, cũng như giữ liên lạc với người thân ở xa. Không chỉ vậy, chúng tôi còn được hướng dẫn thanh toán tiền điện, nước, chuyển khoản ngân hàng ngay trên điện thoại. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng khi quen thấy rất tiện lợi, không phải mang theo tiền mặt hay đi lại nhiều lần, giúp sinh hoạt hằng ngày thuận tiện hơn.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi số còn giúp hội viên tiết kiệm thời gian, chi phí trong các giao dịch thường nhật. Hiện nay, trên 80% hội viên phụ nữ trong phường đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực như điện, nước, học phí, khám, chữa bệnh... Qua đó, không chỉ giảm áp lực cho cơ quan hành chính mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Để đạt được kết quả trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng như sinh hoạt chi hội, tuyên truyền trên mạng xã hội; đồng thời phối hợp với lực lượng công an, bưu điện hướng dẫn hội viên cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2, các ứng dụng an sinh xã hội, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Đặc biệt, các mô hình như “Tổ phụ nữ chuyển đổi số”, “Phụ nữ kinh doanh online”, “Tổ công nghệ cộng đồng” với sự tham gia tích cực của hội viên đã phát huy hiệu quả rõ nét.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chuyển đổi số trong hội viên phụ nữ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Một bộ phận hội viên, nhất là phụ nữ lớn tuổi, còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, tâm lý e ngại khi tiếp cận cái mới. Điều kiện về thiết bị như điện thoại thông minh, kết nối internet của một số hội viên còn thiếu; nhận thức về an toàn thông tin chưa cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo. Hoạt động bán hàng trực tuyến của nhiều hội viên vẫn mang tính nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp, hạn chế về kỹ năng tiếp thị số. Việc duy trì, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số tại cơ sở còn gặp khó khăn về nhân lực và kinh phí.

Đồng chí Trần Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phúc cho biết: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên; tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi; đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ, phát triển kinh tế số.

Cùng với đó, Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Tổ phụ nữ chuyển đổi số”, “Phụ nữ kinh doanh online”, hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu, nâng cao kỹ năng bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; chú trọng trang bị kiến thức bảo mật thông tin, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên, phong trào chuyển đổi số tại phường Vĩnh Phúc được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng người phụ nữ thời đại mới năng động, tự tin, làm chủ công nghệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Dương Chung