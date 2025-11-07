Phú Thọ ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sạt lở bờ, vở sông Thao

Ngày 6/11, UBND tỉnh đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu sông Thao đoạn km53-km54+300 xã Hiền Quan và đoạn km71+300-km72+300 thuộc xã Tam Nông.

Theo quyết định, dự án có tên “Xử lý khẩn cấp đối với sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu sông Thao”, do Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài xử lý khoảng 2,3 km, trong đó 1,3 km tại xã Hiền Quan và 1 km tại xã Tam Nông. Phương án kỹ thuật là kè hộ chân bằng đá hộc thả rời tạo cơ phản áp chống sạt lở.

Dự án có tổng kinh phí dự kiến 70 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và Kế hoạch Đầu tư công năm 2026. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30/3/2026, nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, bảo vệ tính mạng, tài sản, nhà ở của nhân dân, cũng như các công trình văn hóa, di tích lịch sử dọc tuyến sông.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ và chỉ đạo thực hiện theo quy định. Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước được quyền quyết định toàn bộ công việc liên quan đến khảo sát, thiết kế, thi công để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

UBND các xã Hiền Quan và Tam Nông có trách nhiệm phối hợp giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai thi công và tiếp nhận công trình sau khi hoàn thành.

Lệnh xây dựng được ban hành ngay sau khi UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở bờ, vở sông Thao (theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 27/10/2025), thể hiện sự chủ động, kịp thời của tỉnh trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn đê điều và đời sống nhân dân vùng hạ lưu sông Thao.

