Phú Thọ chủ động ứng phó với bão số 11

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, ngày 5/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6011 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 5/10, tâm bão số 11 ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Dự báo từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn với gió mạnh cấp 6-10, giật cấp 11-13; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Chính quyền xã Sơn Lương huy động lực lượng hỗ trợ hộ dân bị sạt lở đất khắc phục hậu quả (Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Sơn Lương)

Để chủ động phòng chống bão, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 11 ngày 4/10/2025 về việc ứng phó với bão số 11; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 12/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 5/10/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng, chống bão.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh, tránh tâm lý chủ quan cho rằng bão khi đổ bộ sẽ suy yếu. Các đơn vị khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt đối với các hoạt động trên sông, hồ chứa, khu vực nuôi trồng thủy sản; tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn.

Căn cứ tình hình thực tế, địa phương có thể chủ động quyết định cho người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghỉ làm ở khu vực dự báo có gió mạnh, mưa lớn, ngập lụt để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị khẩn trương chặt tỉa cây xanh, gia cố nhà cửa, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống điện, viễn thông; đồng thời chuẩn bị phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khơi thông hệ thống thoát nước tại các khu dân cư, đô thị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, được giao theo dõi, đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống để giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cao nhất cho nhân dân và tài sản Nhà nước.

Linh Trang