Phú Thọ có 25 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chè

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Phú Thọ đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị chè theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chè, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 25 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chè, với sản lượng trên 22,6 nghìn tấn/năm.

Nhờ canh tác đúng kỹ thuật, người dân xã Thanh Sơn tham gia tích cực vào chuỗi sản xuất chè.

Các chuỗi liên kết có sự tham gia của 8 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã và 4 tổ hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đầu ra cho người trồng chè. Cùng với đó, chương trình OCOP tiếp tục được triển khai hiệu quả với 38 sản phẩm chè đạt chuẩn, trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao, 17 sản phẩm đạt 4 sao và 19 sản phẩm đạt 3 sao, do 21 chủ thể sản xuất.

Ngoài ra, còn có chuỗi giá trị chè của Vinatea. Hiện, Vinatea có 2 công ty chè lớn là Công ty chè Phú Đa và Công ty chè Phú Bền với diện tích sản xuất chè nguyên liệu khoảng 3,2 nghìn ha tại các xã Long Cốc, Tân Sơn, Minh Đài, Thanh Sơn, Bằng Luân, Tây Cốc, Chân Mộng, Thanh Ba... Đây là vùng nguyên liệu lớn nhất trong hệ thống Vinatea, cung cấp các sản phẩm chè xanh chất lượng cao cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Việc phát triển các chuỗi liên kết góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè, thúc đẩy sản xuất bền vững, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời khẳng định thương hiệu chè Phú Thọ trên thị trường.

Anh Thơ


Phát triển mô hình nông nghiệp xanh

Phát triển mô hình nông nghiệp xanh
2026-04-15 18:25:00

baophutho.vn Những năm gần đây, mô hình sản xuất nông nghiệp xanh (nông nghiệp tuần hoàn), đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường...

