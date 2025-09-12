Phú Thọ có 593 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ được triển khai bài bản, hiệu quả, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và các doanh nghiệp khởi nghiệp. Nhiều mô hình liên kết điển hình ở các địa phương góp phần xây dựng chuỗi an toàn thực phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ứng dụng công nghệ cao.

Sản phẩm chè Đinh cao cấp và Chè Búp tím Thanh Ba đạt chứng nhận OCOP 5 sao.

Đến nay, toàn tỉnh có 593 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt hạng OCOP 3 sao trở lên. Trong đó, tỉnh Phú Thọ (cũ) có 306 sản phẩm, Vĩnh Phúc (cũ) có 169 sản phẩm, Hòa Bình (cũ) có 118 sản phẩm. Có 5 sản phẩm tiêu biểu đã đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia gồm: Set quà con cui - Công ty cổ phần Lita Foods; Chè Đinh cao cấp - Công ty TNHH Chè Hoài Trung; Chè Búp tím Thanh Ba - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển UT; Măng nứa khô nấu ngay - Công ty cổ phần Kim Bôi; Măng chua thái sẵn - Công ty cổ phần Kim Bôi.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Thọ.

Phương Thanh