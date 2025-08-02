Phú Thọ dẫn đầu cả nước hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và cấp xã, phường

Đến 31/7, những Đảng bộ cấp xã cuối cùng của Phú Thọ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, đưa Phú Thọ trở thành một trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp xã, phường, vượt trước 30 ngày so với yêu cầu của Trung ương đề ra. Kết quả này không chỉ là dấu ấn về tiến độ mà còn là biểu hiện cụ thể của tinh thần trách nhiệm, năng lực tổ chức bài bản và khát vọng vươn lên từ một vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới với yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế xã hội bền vững, nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp không chỉ đơn thuần là một hoạt động mang tính thủ tục mà là bước then chốt để kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức và nhân sự cho một nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với vị thế đặc biệt là vùng Đất Tổ linh thiêng, nơi phát tích dân tộc, Phú Thọ đã thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong công tác này. Từ ngày 18 đến ngày 31/7, toàn bộ 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025–2030, vượt tiến độ thời gian theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương 30 ngày. Đằng sau những con số là một quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có tầm nhìn và quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, là sự đồng thuận và hưởng ứng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Ngay từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành, Tỉnh ủy Phú Thọ đã thể hiện tầm nhìn chính trị bằng việc khẩn trương chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội với phương châm: Không để bị động, không để hình thức, không để rơi vào thế bị cuốn theo thời gian biểu. Các bước chuẩn bị được triển khai bài bản từ xây dựng văn kiện, công tác nhân sự đến công tác hậu cần, tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự. Tất cả đều được thực hiện trên nền tảng tinh thần đổi mới, thực chất và hướng tới hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý chính là việc Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn cụ thể về xây dựng văn kiện đại hội. Hướng dẫn này không chỉ quy định cấu trúc, nội dung mà còn nhấn mạnh đến việc tổng kết thực tiễn một cách trung thực, sát tình hình; coi kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước là trung tâm để từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới có tính khả thi cao. Đây là biểu hiện rõ nét của tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, khẳng định về một nguyên tắc cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Cùng với việc định hướng nội dung, việc thành lập 7 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng để duyệt văn kiện của 152 đảng bộ, 29 đoàn công tác trực tiếp dự, chỉ đạo các đại hội không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà thể hiện tính đột phá trong tư duy lãnh đạo. Các tổ công tác làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại thêm giờ, không quản đêm muộn với quyết tâm không để văn kiện đại hội chỉ là những bản sao rập khuôn hay những báo cáo hình thức.

Tinh thần đổi mới còn thể hiện rõ trong phương thức tổ chức đại hội. Trong tổng số 152 Đảng bộ, có 35 Đảng bộ cung cấp tài liệu đại hội qua mã QR, 62 Đảng bộ trình bày báo cáo chính trị gắn với hình ảnh, phóng sự minh họa, thể hiện bước tiến trong chuyển đổi số và tinh thần dấn thân để đổi mới phương pháp truyền tải chính trị. Đây không chỉ là sự thay đổi hình thức mà còn là cách làm sáng tạo để chính trị gần gũi hơn, sinh động hơn, dễ tiếp nhận hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh tổ chức, đại hội các cấp vừa qua cũng là dịp để khơi dậy lòng tri ân, tinh thần đạo lý và trách nhiệm xã hội. Nhiều hoạt động thiết thực như dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Vua Hùng, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà người có công... đã được tổ chức cho thấy sự gắn kết giữa công tác xây dựng Đảng với công tác dân vận, giáo dục truyền thống và củng cố niềm tin của nhân dân.

Tỉnh Phú Thọ còn hoàn thành sớm và đầy đủ công tác nhân sự sau sắp xếp hành chính. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định 4.023 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 1.547 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, kiện toàn đủ nhân sự lãnh đạo HĐND và UBND tại 148 xã, phường. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho bộ máy chính quyền hoạt động ổn định, thống nhất và hiệu quả ngay sau đại hội.

Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp xã, phường không chỉ giúp tỉnh Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng trước thời hạn mà còn góp phần tạo nên khí thế mới, niềm tin mới trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Đây là bước khởi đầu đầy bản lĩnh, trách nhiệm để tiến tới thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh và xa hơn là Đại hội Đảng toàn quốc. Trong hành trình ấy, mỗi tổ chức, mỗi cán bộ đảng viên của Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, dấn thân và hành động vì sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, bền vững và giàu bản sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ phường Xuân Hòa.

Nhìn từ thành công của đại hội lần này, thêm một lần nữa có thể khẳng định, Phú Thọ không chỉ là vùng đất của lịch sử mà đang trở thành điểm sáng trong hành trình kiến tạo tương lai - nơi mà sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với thực tiễn, với con người và với khát vọng phát triển bền vững. Một khi tổ chức Đảng mạnh, tư duy chính trị đổi mới, hành động có trọng tâm thì mọi mục tiêu phát triển dù khó khăn đến đâu cũng có thể đạt được. Đó là bài học không chỉ cho Phú Thọ mà còn cho nhiều địa phương khác trên con đường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc trong thời kỳ mới.

Lê Minh