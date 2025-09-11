Phú Thọ đăng cai tổ chức Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia

Từ ngày 19 - 28/9, tỉnh Phú Thọ sẽ đăng cai tổ chức Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2025.

Nhà thi đấu TDTT Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ được chọn là nơi diễn ra Lễ Khai mạc, bế mạc và các trận thi đấu thuộc Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2025.

Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2025 hội tụ trên 200 VĐV toàn quốc, tham gia thi đấu các nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ; đơn nam, đơn nữ; đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các VĐV tham gia thi đấu từ ngày 19 - 28/9 tại Nhà thi đấu TDTT Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19h00 ngày 22/9 tại Nhà thi đấu TDTT Vĩnh Phúc; Lễ bế mạc, tổng kết, trao thưởng dự kiến diễn ra lúc 16h00 ngày 28/9, ngay sau khi kết thúc trận chung kết tại Nhà thi đấu TDTT Vĩnh Phúc.

Ban tổ chức trao huy chương, cúp, giải thưởng Nhất, Nhì, đồng giải Ba cho các nội dung đồng đội, đôi và cá nhân xếp hạng cao nhất chung cuộc.

Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2025 tại tỉnh Phú Thọ góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp TDTT, đồng thời quảng bá, giới thiệu với các tỉnh, thành, ngành về hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thông qua giải nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng bàn.

Việc tổ chức luyện tập và thi đấu của giải đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của Nhân dân; tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa VĐV các tỉnh, thành, ngành với người dân địa phương. Đồng thời vận hành, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, TDTT của tỉnh.

Hiện nay, công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức giải được thực hiện chu đáo, nhằm bảo đảm tốt nhất cơ sở vật chất phục vụ tổ chức thi đấu an toàn, văn minh, lịch sự, tạo dấu ấn với các đoàn vận động viên.

Văn Lang