Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác với Tập đoàn công nghệ an ninh 360 (Trung Quốc)

Chiều 14/4, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Tập đoàn công nghệ an ninh 360 (Qihoo 360). Tiếp đoàn có ông Triệu Khôn - CEO Tập đoàn công nghệ an ninh 360 và các nhân sự cấp cao của tập đoàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác thăm, nghe giới thiệu về Tập đoàn công nghệ an ninh 360.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã giới thiệu khái quát về tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất. Với diện tích trên 9.300km2, dân số hơn 4 triệu người và quy mô kinh tế đứng thứ 6 tại Việt Nam cùng hơn 700 dự án FDI trên địa bàn, Phú Thọ đang khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đồng chí nhấn mạnh, Phú Thọ không chỉ là vùng đất cội nguồn văn hóa với các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà còn là điểm kết nối giao thương chiến lược trên hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 10,52% (xếp thứ 4 toàn quốc), Phú Thọ đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn FDI, đặc biệt là các dự án công nghệ cao từ Trung Quốc như BYD, Tập đoàn Thái Bình Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: “Phú Thọ lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chính”. Tỉnh kiên định thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó đặc biệt ưu tiên hoàn thiện hạ tầng số và bảo đảm an ninh dữ liệu, bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

Đánh giá cao vị thế của Tập đoàn 360, nhất là các sản phẩm về công nghệ AI, giải pháp an ninh mạng Tập đoàn đang cung cấp cho các khách hàng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bày tỏ mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác thực chất. Tỉnh kỳ vọng kinh nghiệm và công nghệ hàng đầu về AI, IoT và an ninh kỹ thuật số của Tập đoàn 360 sẽ hỗ trợ Phú Thọ trong việc xây dựng đô thị thông minh và bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu.

Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, đồng chí Trần Duy Đông cam kết Phú Thọ luôn coi các nhà đầu tư là đối tác chiến lược lâu dài. Tỉnh sẵn sàng cung cấp quỹ đất sạch tại 30 khu công nghiệp quy mô lớn cùng các chính sách ưu đãi hấp dẫn để đón các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi các giải pháp về chuyển đổi số, chính quyền điện tử, quản lý đô thị thông minh. Tìm hiểu thêm về các khách hàng của 360 trên thế giới và các đối tác tại Trung Quốc như Huawei, Oppo.

Lãnh đạo Tập đoàn 360 bày tỏ sự ấn tượng trước tốc độ phát triển và tư duy quản trị hiện đại của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Hai bên tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ đặt nền móng vững chắc cho hành trình hợp tác hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chuyến thăm không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến cho tỉnh mà còn thể hiện cam kết của lãnh đạo tỉnh trong việc đồng hành cùng các nhà đầu tư công nghệ cao, nhằm hiện thực hóa các đột phá về hạ tầng số và chủ quyền số quốc gia tại địa phương.

