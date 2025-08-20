Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ: Hơn 1.200 công nhân Công ty Nitori (nb)

...



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công ty Công nhân ngừng việc tỉnh Phú Thọ Sơn Lôi Tiền thưởng KCN Khu công nghiệp Chính sách Người lao động
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chung tay vì mái ấm của người nghèo

Chung tay vì mái ấm của người nghèo
2025-09-03 06:19:00

baophutho.vn Mùa mưa bão năm nay, 34 hộ gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn xã Đồng Lương không còn thấp thỏm lo lắng vì những ngôi nhà xuống...

Mô hình “Lắng nghe dân nói” ở Lương Sơn

Mô hình “Lắng nghe dân nói” ở Lương Sơn
2025-09-02 13:04:00

baophutho.vn Với địa bàn rộng 131,24 km2, dân số hơn 45 nghìn người, 54 thôn, tiểu khu, xã Lương Sơn xác định: Nếu chỉ trông vào các buổi tiếp xúc cử tri...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long