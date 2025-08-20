Phú Thọ: Hơn 1.200 công nhân Công ty Nitori (nb)

{title}
{publish}
{head}
...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/9, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ kèm theo lốc, sét, mưa...
baophutho.vn Mùa mưa bão năm nay, 34 hộ gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn xã Đồng Lương không còn thấp thỏm lo lắng vì những ngôi nhà xuống...
baophutho.vn Tối 2/9, hàng nghìn người dân từ khắp các địa phương đã có mặt tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc để thưởng lãm những màn...
baophutho.vn Với địa bàn rộng 131,24 km2, dân số hơn 45 nghìn người, 54 thôn, tiểu khu, xã Lương Sơn xác định: Nếu chỉ trông vào các buổi tiếp xúc cử tri...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày Quốc khánh 2/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%.
baophutho.vn Người dân phấn khởi nhận tiền Tết Độc lập
Việc sử dụng phương tiện công cộng, đặt xe công nghệ và đi bộ là phương thức di chuyển hợp lý nhất trong ngày diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.