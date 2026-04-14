Phú Thọ khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất trong hợp tác chiến lược với Tập đoàn Geely (Trung Quốc)

{title}
{publish}
{head}
Tiếp nối kết quả tích cực của những buổi làm việc giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Phú Thọ do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm trưởng đoàn với Tập đoàn Geely Holding, chiều 14/4, tại Bắc Kinh, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc với ông Gui Shengyue - Giám đốc điều hành Công ty TNHH ô tô Geely (thuộc Tập đoàn Geely Holding).
Buổi làm việc diễn ra trong không khí tin cậy và trách nhiệm. Sự hiện diện của hai người đứng đầu cấp ủy và chính quyền tỉnh Phú Thọ là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Tập đoàn Geely về một môi trường đầu tư ổn định, nhất quán và sự cam kết đồng hành ở cấp cao nhất.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và ông Gui Shengyue - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Ô tô Geely tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đánh giá cao tầm vóc của Geely - một biểu tượng toàn cầu của ngành công nghiệp ô tô hiện đại (Geely không chỉ sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Geely Auto, Lynk&Co, Volvo Cars, Polestar, Lotus mà còn sở hữu mạng lưới sản xuất và bán hàng khắp thế giới, trong đó có Việt Nam), đặc biệt là những thành tựu đột phá trong lĩnh vực xe điện (EV) và chuyển đổi xanh.
Đồng chí khẳng định, việc hợp tác với những tập đoàn nằm trong danh sách Fortune Global 500 như Geely hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp chất lượng cao, bền vững mà tỉnh Phú Thọ đang hướng tới.
Khẳng định quan điểm xuyên suốt của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho biết: "Chúng tôi coi thành công của Geely tại Phú Thọ cũng chính là thành công của tỉnh. Phú Thọ không chỉ cung cấp mặt bằng để đầu tư, mà còn cung cấp sự đồng hành ở cấp cao nhất cùng một nền hành chính liêm chính và hiệu quả để doanh nghiệp yên tâm phát triển dài hạn".
Đồng chí trân trọng mời lãnh đạo Geely sang thăm Phú Thọ, đồng thời, đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH ô tô Geely sớm cử đoàn khảo sát chuyên sâu tới Phú Thọ để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đặc biệt là nghiên cứu thiết lập các trung tâm R&D, nhà máy sản xuất xe điện, nhà máy sản xuất linh kiện công nghệ cao tại các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với ông Gui Shengyue - Giám đốc điều hành Công ty TNHH ô tô Geely (thứ tư từ trái sang) và thành viên đoàn công tác.
Thay mặt lãnh đạo Công ty TNHH ô tô Geely, ông Gui Shengyue bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm sâu sắc, trọng thị của các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Ông khẳng định Phú Thọ là điểm sáng trong bản đồ đầu tư tại Việt Nam và Geely sẽ nghiên cứu nghiêm túc về kế hoạch hiện diện tại vùng đất cội nguồn này.
Buổi làm việc kết thúc trong sự kỳ vọng về mối quan hệ hợp tác công nghiệp giữa tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Geely, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.
PV
