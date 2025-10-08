Phú Thọ: Nhiều tiêu chí xếp thứ 1 cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Sau 3 tháng triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác, hạ tầng công nghệ thông tin đã cơ bản đảm bảo cho việc vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công, giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vùng cao Pà Cò đã có đường truyền mạng số liệu chuyên dùng và mạng internet kết nối, với tốc độ tối thiểu 6 Mbps, bảo đảm vận hành ổn định

Hiện, 148/148 xã, phường được trang bị máy tính với số lượng 1 máy tính/cán bộ; trung bình mỗi xã, phường có 2 máy scan, 1 máy photocopy, 1 máy soạn thảo văn bản mật. Đường truyền mạng số liệu chuyên dùng và mạng internet đảm bảo kết nối, cung cấp, tốc độ tối thiểu cho vận hành ổn định các phần mềm chuyên ngành, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý nội bộ.

Cùng với đó, công tác sắp xếp, tổ chức và đưa vào vận hành hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bảo đảm bám sát định hướng cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã hoạt động ổn định, phát sinh thủ tục hành chính thực tế, duy trì trạng thái Xanh, từng bước hình thành nền nếp vận hành thống nhất, chuyên nghiệp từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính.

Cán bộ cấp xã tận tình hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Theo báo cáo của Tỉnh uỷ, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số liên quan, đối với khối Đảng ủy xã, phường có 8/20 tiêu chí xếp thứ 1, 4/20 tiêu chí trong tốp 5 cả nước; khối HĐND xã, phường, có 6/17 tiêu chí trong tốp 10 cả nước; Khối UBND các xã, phường có 11/35 tiêu chí đứng thứ 1 cả nước, 7/35 tiêu chí trong tốp 5 cả nước. Nhiều tiêu chí đạt mức độ hoàn thành trên 90%.

