Phú Thọ phát triển trên 6.400 lồng cá trên hệ thống sông Đà, sông Lô

Tận dụng lợi thế mặt nước hồ chứa, hệ thống sông lớn để đặt lồng bè, Phú Thọ phát triển mạnh mô hình nuôi cá lồng gắn với thực hiện quy trình thực hành nông nghiệp tốt và chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Việc nuôi tập trung vào các giống cá đặc sản, nuôi gối vụ, theo hướng nuôi trồng bền vững, nâng cao sinh kế.

Phú Thọ phát triển trên 6.400 lồng cá trên hệ thống sông Đà, sông Lô

Hoạt động nuôi cá lồng trên sông Đà được các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tích hợp với du lịch trải nghiệm để tăng hiệu quả kinh tế.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên hồ thủy điện sông Đà, sông Lô hiện có 6.447 lồng cá, trong đó trên 1.000 lồng áp dụng tiêu chuẩn VietGAP; 127 ha nuôi tôm càng xanh tại xã Hùng Việt theo hướng hữu cơ. Các loại cá có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất, như: Tầm, lăng, nheo, tôm càng xanh..

Cùng với đó, mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh kết hợp du lịch nuôi cá lồng trên hồ sông Đà được thúc đẩy, nhằm tăng hiệu quả kinh tế. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng quy mô từ 100-300 lồng nuôi thủy sản, tích hợp nuôi theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt, an toàn thực phẩm với hoạt động trải nghiệm, du lịch vùng hồ thủy điện Hòa Bình, góp phần quảng bá và nâng cao giá trị thương hiệu cá, tôm sông Đà Hòa Bình.

Bùi Minh


Bùi Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phát triển Sông Lô Phú thọ tiêu chuẩn VietGap Nông nghiệp hệ thống Mô hình Giá trị kinh tế cao Thủy điện hòa bình Nuôi tôm càng xanh
