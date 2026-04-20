Phú Thọ phát triển trên 6.400 lồng cá trên hệ thống sông Đà, sông Lô

Tận dụng lợi thế mặt nước hồ chứa, hệ thống sông lớn để đặt lồng bè, Phú Thọ phát triển mạnh mô hình nuôi cá lồng gắn với thực hiện quy trình thực hành nông nghiệp tốt và chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Việc nuôi tập trung vào các giống cá đặc sản, nuôi gối vụ, theo hướng nuôi trồng bền vững, nâng cao sinh kế.
Hoạt động nuôi cá lồng trên sông Đà được các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tích hợp với du lịch trải nghiệm để tăng hiệu quả kinh tế.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên hồ thủy điện sông Đà, sông Lô hiện có 6.447 lồng cá, trong đó trên 1.000 lồng áp dụng tiêu chuẩn VietGAP; 127 ha nuôi tôm càng xanh tại xã Hùng Việt theo hướng hữu cơ. Các loại cá có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất, như: Tầm, lăng, nheo, tôm càng xanh..
Cùng với đó, mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh kết hợp du lịch nuôi cá lồng trên hồ sông Đà được thúc đẩy, nhằm tăng hiệu quả kinh tế. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng quy mô từ 100-300 lồng nuôi thủy sản, tích hợp nuôi theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt, an toàn thực phẩm với hoạt động trải nghiệm, du lịch vùng hồ thủy điện Hòa Bình, góp phần quảng bá và nâng cao giá trị thương hiệu cá, tôm sông Đà Hòa Bình.
Bùi Minh
Giá vàng hôm nay 21/4/2026 trên thị trường thế giới tăng trở lại. Trong nước, SJC và nhẫn có thể tăng tiếp.
baophutho.vn Trước tình trạng xuất hiện các trường hợp mua bán, vận chuyển giống vật nuôi, đặc biệt là lợn giống, thông qua mạng xã hội không rõ nguồn gốc,...
baophutho.vn Thời điểm này đang vào vụ thu hoạch vỏ cây quế, loài cây dược liệu đã hàng chục năm nay được ví như "vàng xanh" mang lại cuộc sống ấm no cho...
baophutho.vn Ngày 20/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh ban hành công văn số 3616/SNN-MT-CNTYTS yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động...
Giá xăng dầu hôm nay (20-4): Giá dầu thế giới giảm sâu, hiện duy trì quanh ngưỡng 90 USD/thùng sau khi Iran tuyên bố cho phép các tàu thương mại lưu thông trở lại qua eo biển...
Giá cả thị trường ngày 20/4/2026
baophutho.vn Trong hành trình vươn mình trở thành cực tăng trưởng hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ không chỉ...