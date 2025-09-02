Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Từ chập tối 2/9, dòng người dân đổ về Sân khấu Công viên Văn Lang và các điểm bắn pháo hoa như Cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc), cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình) ngày càng đông. Từng con đường tràn ngập cờ hoa, tiếng ca vang vọng; người người háo hức hòa ca cùng chương trình biểu diễn nghệ và màn bắn pháo hoa, mang theo niềm tự hào dân tộc và không khí hân hoan trong đêm Quốc khánh.

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Các tuyến phố rực rỡ ánh đèn trong đêm Quốc khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Người dân và du khách đổ về khu vực cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình)

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Dưới sự phân luồng của lực lượng chức năng, các trực đường trở thành “phố đi bộ”, thuận lợi cho người dân và du khách tận hưởng không khí lễ hội

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Sân khấu ngoài trời Công viên Văn Lang thu hút đông đảo người dân và du khách

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Rạng rỡ non sông” được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Quốc kỳ Việt Nam kiêu hãnh, rực rỡ trên sân khấu và nhiều góc khán giả

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Khán giả theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu ngoài trời, Công viên Văn Lang

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc), đông đảo người dân xem Trực tiếp chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 trực tiếp trên sóng truyền hình PTV

Nhóm Phóng viên


Nhóm Phóng viên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hồ Chí Minh Công viên phường Hòa bình Bắn pháo hoa Vĩnh Phúc Sân khấu Cầu Háo hức Việt Trì
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Pháo hoa rực rỡ trời Thu Đất Tổ

Pháo hoa rực rỡ trời Thu Đất Tổ
2025-09-02 22:41:00

baophutho.vn Trong không khí hân hoan của những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long