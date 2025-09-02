Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

{title}
Từ chập tối 2/9, dòng người dân đổ về Sân khấu Công viên Văn Lang và các điểm bắn pháo hoa như Cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc), cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình) ngày càng đông. Từng con đường tràn ngập cờ hoa, tiếng ca vang vọng; người người háo hức hòa ca cùng chương trình biểu diễn nghệ và màn bắn pháo hoa, mang theo niềm tự hào dân tộc và không khí hân hoan trong đêm Quốc khánh.
Các tuyến phố rực rỡ ánh đèn trong đêm Quốc khánh
Người dân và du khách đổ về khu vực cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình)
Dưới sự phân luồng của lực lượng chức năng, các trực đường trở thành “phố đi bộ”, thuận lợi cho người dân và du khách tận hưởng không khí lễ hội
Sân khấu ngoài trời Công viên Văn Lang thu hút đông đảo người dân và du khách
Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Rạng rỡ non sông” được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng
Với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp
Quốc kỳ Việt Nam kiêu hãnh, rực rỡ trên sân khấu và nhiều góc khán giả
Khán giả theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu ngoài trời, Công viên Văn Lang
Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc), đông đảo người dân xem Trực tiếp chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 trực tiếp trên sóng truyền hình PTV
Nhóm Phóng viên
