Phú Thọ sắp triển khai loạt dự án giao thông quan trọng, kết nối vùng

Ngày 30/3, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông khu vực Phú Thọ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng đã báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án giao thông, gồm: Dự án xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La với tổng chiều dài 56km; đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối cầu Phong Châu với đường liên vùng có tổng chiều dài 5,2km; đầu tư xây dựng mới cầu Tự Cường (tại km2+316, đường tỉnh 315) và cầu Giáp Lai (tại km19+845, đường tỉnh 316); đầu tư xây dựng mới cầu Thia (tại km4+403, đường tỉnh 315B), cầu Lương Nha (tại km21+350, đường tỉnh 317), cầu Đình (tại km8+60, đường tỉnh 320D) và cầu Ké (tại km17+785, đường tỉnh 323G).

Hội nghị cũng đã nghe Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: Xây dựng tuyến đường kết nối các xã vùng thượng huyện Yên Lập (cũ) với đường giao thông liên vùng, Quốc lộ 32C và nút giao IC-10, Cao tốc Hà Nội - Lào Cai, huyện Cẩm Khê (cũ); đường giao thông từ nút giao IC-9 đến đường tỉnh 315B và tuyến nhánh đi KCN Phú Hà; tuyến đường giao thông kết nối Khu Di tích lịch sử Đền Hùng với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; tuyến tránh thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh (cũ); đường giao thông kết nối thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao (cũ) với thành phố Việt Trì (cũ); xây dựng mở rộng Quốc lộ 70B đoạn từ đầu cầu Hạ Hòa đến km25+800 kết nối nút giao IC-11 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với các tuyến Quốc lộ 32, Quốc lộ 32C; đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới thuộc xã Đoan Hùng...

Cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Các dự án nêu trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu trong công tác đầu tư, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đồng thời khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng khu vực. Trên cơ sở đó, cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và triển khai, xây dựng lộ trình cụ thể cho từng dự án, từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, cần đặc biệt quan tâm đến nguồn vật liệu đất đắp, vị trí đổ thải; đồng thời rà soát, điều chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với các dự án xây dựng cầu, phải xác định quy mô phù hợp với cấp đường giao thông, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả khai thác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cần rà soát, ưu tiên triển khai sớm các dự án cấp bách; nghiên cứu các tuyến đường gắn với khai thác không gian phát triển, bảo đảm quy mô đáp ứng nhu cầu tương lai (đặc biệt về số làn xe, vỉa hè); thực hiện tốt công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng.

