Phú Thọ sau sáp nhập quy hoạch: Cơ hội mới cho nhà đầu tư tại KCN Stavian Vĩnh Phúc

Phú Thọ sau sáp nhập hành chính đã trở thành một tỉnh có quy mô lớn về diện tích và dân số, tạo dư địa phát triển công nghiệp mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Khu Công nghiệp (KCN) Stavian Vĩnh Phúc nổi bật như điểm đến mới đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ “mới” đã trở thành một địa phương có quy mô lớn hơn cả về diện tích tự nhiên lẫn dân số, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho công nghiệp và dịch vụ. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp tỉnh gia tăng sức hút với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển sản xuất toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ. Với hạ tầng ngày càng đồng bộ, chính sách thu hút minh bạch và nguồn lao động dồi dào, Phú Thọ đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp mới ở miền Bắc.

Theo số liệu thống kê, sau sáp nhập, Phú Thọ có diện tích tự nhiên hơn 9.361 km2 và dân số trên 4 triệu người, trở thành một trong những tỉnh có quy mô lớn ở khu vực trung du và đồng bằng sông Hồng. Chỉ trong năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt hơn 9,5%, trong đó sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng cao và đóng vai trò trụ cột. Sáu tháng đầu năm 2025, GRDP tiếp tục duy trì mức tăng hơn 9%, cho thấy đà phát triển ổn định và bền vững. Sự gia tăng về quy mô và tốc độ tăng trưởng này tạo động lực để tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI, đồng thời phát triển hệ thống khu, cụm công nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững.

Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc

Trong bức tranh mới ấy, Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc, nay thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ, nổi lên như một điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư. Dự án được phát triển bởi Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Stavian (Stavian Industrial Park), đơn vị thành viên của Tập đoàn Stavian - Tập đoàn công nghiệp – công nghệ – thương mại đa quốc gia, quy mô lớn, mang đến những giá trị thịnh vượng bền vững toàn cầu. Với chiến lược phát triển đồng bộ, Tập đoàn Stavian liên tục ghi dấu ấn trên bản đồ kinh tế trong nước và toàn cầu: xếp hạng 219 trong danh sách Fortune 500 khu vực Đông Nam Á (2025), xếp hạng 21 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (2023) và xếp hạng 89 trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (2025) cùng nhiều thành tích nổi bật khác. Đây là minh chứng của Tập đoàn nói chung và Stavian Industrial Park nói riêng trong việc khẳng định năng lực triển khai các dự án quy mô lớn và bền vững.

KCN Stavian Vĩnh Phúc có vị trí chiến lược tại xã Thái Hòa và xã Liên Hoà, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km và sân bay quốc tế Nội Bài 40 km, thuận lợi để kết nối với thị trường nội địa và quốc tế. Quy mô dự án lên tới 283 ha, trong đó Giai đoạn 1 đã triển khai 145,27 ha, cung cấp quỹ đất sạch và nhà xưởng xây sẵn cho thuê cho các doanh nghiệp sản xuất, logistics và công nghiệp hỗ trợ. Điểm khác biệt nổi bật của Stavian Vĩnh Phúc là hạ tầng tích hợp đồng bộ, được đầu tư và vận hành bởi các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Stavian:

Điện & năng lượng: trạm biến áp 110kV/22kV do CTCP Stavian Phân phối điện (Stavian Electricity Distribution) đầu tư, kết hợp hệ thống điện mặt trời áp mái từ CTCP Giải pháp Năng lượng Stavian (Stavian Energy Solution), đảm bảo nguồn năng lượng ổn định, xanh và tiết kiệm;

Khí LNG: đường ống dẫn khí do CTCP Khí Stavian (Stavian Gas) thi công và cung cấp chạy dọc các tuyến đường trong KCN - lợi thế hiếm có tại miền Bắc;

Nước sạch & xử lý nước thải: Công suất 8.000 m3/ngày đêm (cấp nước) và 4.000 m3/ngày đêm (xử lý nước thải giai đoạn 1);

Tiện ích khác: mạng lưới viễn thông cáp quang chất lượng cao, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn quốc tế, giao thông nội khu hiện đại.

Toàn bộ hệ thống được vận hành theo tiêu chuẩn xanh - tuần hoàn - thông minh, nhằm giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

KCN Stavian với hạ tầng kỹ thuật dịch vụ đầy đủ

Đáng chú ý, KCN Stavian Vĩnh Phúc đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho nhà đầu tư, bao gồm miễn tiền thuê đất nộp Nhà nước đến năm 2035 (11 năm), miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo, miễn thuế nhập khẩu đối với tài sản cố định theo quy định của pháp luật. Thời hạn hoạt động của giai đoạn 1 là 50 năm (2021-2071), đảm bảo sự ổn định và dài hạn cho doanh nghiệp khi lựa chọn đầu tư. Những ưu đãi này không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu mà còn tạo lợi thế cạnh tranh so với nhiều khu công nghiệp khác trong khu vực.

Trong bối cảnh Phú Thọ mở rộng quy mô và định hướng trở thành trung tâm công nghiệp mới, sự hiện diện của KCN Stavian Vĩnh Phúc mang ý nghĩa chiến lược. Dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực hạ tầng công nghiệp của tỉnh, mà còn cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm địa điểm sản xuất mới trong hành trình dịch chuyển toàn cầu. Với lợi thế về vị trí, quy mô, hạ tầng và chính sách, Stavian Vĩnh Phúc được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia và các nhà đầu tư tiên phong trong các lĩnh vực như cơ khí chính xác, điện tử, chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng và logistics.

Sự bứt phá của Phú Thọ “mới” cùng với những dự án hạ tầng công nghiệp hiện đại như KCN Stavian Vĩnh Phúc cho thấy sự sẵn sàng của địa phương trong việc đón nhận làn sóng FDI tiếp theo. Đây chính là thời điểm vàng để nhà đầu tư cân nhắc, bởi việc đi sớm sẽ mang lại lợi thế về chi phí, quỹ đất và khả năng khai thác hạ tầng đồng bộ. Với cam kết phát triển bền vững, KCN Stavian Vĩnh Phúc không chỉ mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trên chặng đường hội nhập và tăng trưởng dài hạn.