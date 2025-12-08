Phú Thọ siết chặt văn hóa công sở

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy chế văn hóa công sở với hàng loạt quy định và yêu cầu cán bộ thay đổi thói quen làm việc để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu vừa ký ban hành quyết định về quy chế văn hóa công sở áp dụng cho tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Văn bản gây chú ý bởi mức độ chi tiết, yêu cầu cao trong chuẩn mực ứng xử, kỷ luật hành chính, cách giao tiếp và diện mạo công sở với kỳ vọng tạo chuyển biến trong chất lượng phục vụ người dân.

Cụ thể, quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xác định mục tiêu, là xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch và gắn chặt với cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Quy định nêu rõ cán bộ phải tuyệt đối tránh tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ để ưu tiên người thân, thể hiện sự vô cảm trước phản ánh của người dân hay lan truyền thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

Nhiều yêu cầu được đánh giá là “mạnh tay” như: không kén chọn việc, không “tư duy nhiệm kỳ”, không nịnh bợ cấp trên, không bè phái, không tạo áp lực hay áp đặt đối với cấp dưới.

Về văn hóa giao tiếp, quy chế nêu rõ, cán bộ khi tiếp xúc với người dân phải thực hiện “4 xin - 4 luôn”, trong đó 4 xin gồm: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; 4 luôn là: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ.

Tỉnh Phú Thọ khuyến khích cán bộ mặc áo dài truyền thống.

Phần đáng chú ý khác là quy định cụ thể về trang phục tại nơi làm việc. Theo đó, cán bộ phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường hành chính. Cán bộ tại các cơ quan, đơn vị không được mặc quần bò, áo phông không cổ, váy ngắn trên đầu gối hoặc xẻ tà cao.

Đồng thời, tỉnh khuyến khích cán bộ mặc comple, cà vạt, áo dài truyền thống; riêng bộ phận tiếp dân, khu vực “một cửa” có thể sử dụng đồng phục thống nhất nhằm tạo hình ảnh chuyên nghiệp, trang trọng khi làm việc với người dân.