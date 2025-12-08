Phú Thọ siết chặt văn hóa công sở

{title}
{publish}
{head}
UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy chế văn hóa công sở với hàng loạt quy định và yêu cầu cán bộ thay đổi thói quen làm việc để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu vừa ký ban hành quyết định về quy chế văn hóa công sở áp dụng cho tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Văn bản gây chú ý bởi mức độ chi tiết, yêu cầu cao trong chuẩn mực ứng xử, kỷ luật hành chính, cách giao tiếp và diện mạo công sở với kỳ vọng tạo chuyển biến trong chất lượng phục vụ người dân.
Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xác định mục tiêu đó là xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại.
Cụ thể, quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xác định mục tiêu, là xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch và gắn chặt với cải cách hành chính, chuyển đổi số.
Quy định nêu rõ cán bộ phải tuyệt đối tránh tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ để ưu tiên người thân, thể hiện sự vô cảm trước phản ánh của người dân hay lan truyền thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.
Nhiều yêu cầu được đánh giá là “mạnh tay” như: không kén chọn việc, không “tư duy nhiệm kỳ”, không nịnh bợ cấp trên, không bè phái, không tạo áp lực hay áp đặt đối với cấp dưới.
Về văn hóa giao tiếp, quy chế nêu rõ, cán bộ khi tiếp xúc với người dân phải thực hiện “4 xin - 4 luôn”, trong đó 4 xin gồm: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; 4 luôn là: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ.
Tỉnh Phú Thọ khuyến khích cán bộ mặc áo dài truyền thống.
Phần đáng chú ý khác là quy định cụ thể về trang phục tại nơi làm việc. Theo đó, cán bộ phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường hành chính. Cán bộ tại các cơ quan, đơn vị không được mặc quần bò, áo phông không cổ, váy ngắn trên đầu gối hoặc xẻ tà cao.
Đồng thời, tỉnh khuyến khích cán bộ mặc comple, cà vạt, áo dài truyền thống; riêng bộ phận tiếp dân, khu vực “một cửa” có thể sử dụng đồng phục thống nhất nhằm tạo hình ảnh chuyên nghiệp, trang trọng khi làm việc với người dân.
baophutho.vn Chiều 30/12, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa, xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án...
baophutho.vn Chiều 30/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026). Tới dự có đồng...
baophutho.vn Ngày 30/12, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo...
baophutho.vn Ngày 30/12, Công ty Cổ phần GPH Việt Nam tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 10 được...
baophutho.vn Chiều 29/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Trương...
baophutho.vn Chiều 29/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ...
baophutho.vn Sáng 29/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Chủ trì hội nghị có...